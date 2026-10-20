Del 23 al 25 de octubre, San Jerónimo del Sauce será escenario de la quinta Bienal Internacional de Esculturas, una propuesta cultural que combinará la creación artística en vivo con espectáculos musicales, danzas, talleres y actividades para todas las edades.
La Bienal de Esculturas vuelve a San Jerónimo del Sauce con tres días de arte y espectáculos
Del 23 al 25 de octubre, la plaza Brigadier Estanislao López será el escenario de tres jornadas de creación artística, espectáculos y talleres. Seis escultores competirán con obras en madera, mientras que artistas invitados trabajarán con piedra y metal. La programación incluirá propuestas para todas las edades.
Durante las tres jornadas, vecinos y visitantes podrán observar el proceso creativo de los artistas a cielo abierto, en una propuesta que combinará la producción escultórica con espectáculos musicales, danzas y talleres participativos.
En diálogo con El Litoral Maryta Mansilla y Florencia Boskovick, integrantes del área de Cultura del Ejecutivo local, destacaron la participación de escultores que trabajarán frente al público durante las tres jornadas, además de artistas invitados y una amplia programación de propuestas complementarias.
La apertura oficial está prevista para el jueves 22 de octubre, a las 19, en la Casa de la Cultura. El concurso escultórico se desarrollará desde el viernes 23 hasta el domingo 25, con artistas trabajando a cielo abierto en distintos horarios.
La creación escultórica, en el centro de la propuesta
Uno de los principales atractivos de la Bienal será la posibilidad de observar en directo el proceso de transformación de los materiales en obras de arte. Los escultores trabajarán durante tres días en la plaza, donde el público podrá seguir la evolución de cada pieza y conocer de cerca las técnicas empleadas.
En la competencia participarán seis escultores con obras en madera: Leonardo Avalis, José Barrera, Elia Bisaro, Mario López, María Soledad Ramysay y Daniel Sotelo.
A ellos se sumarán dos propuestas invitadas que ampliarán la diversidad de materiales y técnicas. Carolina Palmero realizará una escultura en piedra, mientras que Sergio Pradier trabajará con metal y chatarra, en una intervención que se desarrollará en el sector destinado a los artesanos.
Las obras deberán estar terminadas el domingo 25, jornada en la que se realizará la premiación, de acuerdo con la evaluación del jurado.
La elección de las esculturas ganadoras también incorporará la participación de los visitantes. Según adelantaron Mansilla y Boskovick, habrá una votación del público y otra destinada especialmente a los niños, con el propósito de sumar distintas miradas a la experiencia artística.
Tres días de música, danza y espectáculos
La programación incluirá propuestas musicales y escénicas durante todo el fin de semana.
El viernes 23, las actividades artísticas comenzarán a las 17 con la Escuela Comunal de Danzas Folclóricas y su ballet Amaiqué. A las 18.30 se presentará la solista Julieta Yullier y, a las 19.30, será el turno de Maru Miranda, con su grupo de música folclórica.
Desde las 21 se desarrollará un festival folclórico con la participación de ballets y escuelas de danza invitadas de Santa Fe y Córdoba. El cierre musical estará a cargo de Carlos Langoni y su grupo de chamamé, a las 22.30.
El sábado 24, la agenda comenzará a las 17 con el ballet Amaiqué y su espectáculo «Y la música viene». A las 18 se presentará el espectáculo de marionetas de hilo de Hernán Lira, mientras que a las 19 volverá a escena el ballet comunal. Luego, a las 19.30, actuará la academia de baile de Sofía Girod con su propuesta de baile latino.
A las 20 se realizará el encendido de horno, acompañado por la intervención artística «El árbol poético». La jornada continuará con música en vivo: a las 21 actuará la banda de cumbia Los Médanos y, a las 22.30, La Pega Band.
El domingo 25, la programación comenzará a las 16.30 con una nueva función de las marionetas de hilo de Hernán Lira. A las 17 se presentará el grupo de ritmos fitness dirigido por la profesora Soledad Vallejos y, a las 17.30, el grupo de danzas suizas Schweizer Blumen, perteneciente a la Asociación Mutual Suiza Helvetia de San Jerónimo Norte.
A las 18 llegará el turno de NPST (No Podés Saber Todo), con una propuesta de rock nacional. Finalmente, a las 19 se realizará la premiación del concurso escultórico, uno de los momentos centrales del encuentro.
Talleres para explorar el arte y la identidad regional
La Bienal también tendrá un importante componente educativo y participativo, con talleres destinados a niños, jóvenes y adultos. Las propuestas permitirán experimentar con diferentes materiales, técnicas y lenguajes artísticos, además de recuperar elementos vinculados con la identidad santafesina y la cultura del Litoral.
Entre las actividades se encuentran los talleres de esculturas en masas, esculturas de papel, cerámica, cestería en palma y producción textil. También habrá propuestas como «El caballo de López», «Máscaras guardianes del Litoral», «Paisajes del Litoral», «Voces del territorio» y «Las 19 estrellas», que vinculan la creación artística con la historia, la naturaleza y el territorio provincial.
El programa incluirá además la ludoteca itinerante «Juguetes con oficio», a cargo de Hernán Lira; la construcción de autómatas; un sector lúdico para jugar y crear; y «Rutas del arte: Santa Fe en realidad virtual», una experiencia impulsada por el Ministerio de Cultura de la provincia.
Algunas actividades tendrán inscripción previa y cupos limitados, especialmente los talleres de construcción de autómatas y cestería en palma.
Con esta quinta edición, San Jerónimo del Sauce volverá a reunir distintas expresiones artísticas en un espacio abierto, con una propuesta que combina la producción escultórica, la música, la danza y la formación.