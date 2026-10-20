Edición 2026

La Bienal de Esculturas vuelve a San Jerónimo del Sauce con tres días de arte y espectáculos

Del 23 al 25 de octubre, la plaza Brigadier Estanislao López será el escenario de tres jornadas de creación artística, espectáculos y talleres. Seis escultores competirán con obras en madera, mientras que artistas invitados trabajarán con piedra y metal. La programación incluirá propuestas para todas las edades.