Departamento Las Colonias

Una noche de música y encuentro para celebrar los 158 años de Humboldt

La fiesta aniversario se realizará el sábado 7 de noviembre, desde las 19.30, en el predio de la EETP N° 681 “Mercedes Álvarez de Segura”. La entrada será libre y gratuita y próximamente se anunciará la programación completa de artistas y actividades.