Humboldt comienza a palpitar los festejos por su 158° aniversario con una propuesta musical que tendrá como protagonistas a Coty Hernández y La Bersuit. La celebración se desarrollará el sábado 7 de noviembre, desde las 19.30, en el predio de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 681 “Mercedes Álvarez de Segura”. Escucharrock
Una noche de música y encuentro para celebrar los 158 años de Humboldt
La fiesta aniversario se realizará el sábado 7 de noviembre, desde las 19.30, en el predio de la EETP N° 681 “Mercedes Álvarez de Segura”. La entrada será libre y gratuita y próximamente se anunciará la programación completa de artistas y actividades.
La actividad será de acceso libre y gratuito y convocará a vecinos y visitantes para compartir una noche de música y encuentro, en el marco de un nuevo cumpleaños de la localidad del departamento Las Colonias.
La presencia de Coty Hernández, referente de la música tropical santafesina, y de La Bersuit, una de las bandas reconocidas del rock nacional, anticipa una programación con propuestas musicales de distintos estilos.
Una fiesta abierta a toda la comunidad
La celebración busca reunir a la comunidad en torno a la música y los festejos por un nuevo aniversario de Humboldt. El predio de la EETP N° 681 será el escenario de una jornada que combinará espectáculos y actividades para disfrutar en familia y con amigos.
Aunque ya se confirmaron los dos primeros nombres de la grilla, la organización adelantó que próximamente dará a conocer la programación completa, con el resto de los artistas y las propuestas previstas para la noche.
Música y encuentro para celebrar la historia local
Los 158 años de Humboldt representan una nueva oportunidad para reunir a vecinos y visitantes en una celebración que pone en primer plano la identidad y la vida cultural de la localidad.
Con entrada gratuita y una propuesta musical que reunirá a artistas de distintos géneros, la fiesta aniversario se prepara para convocar al público de Humboldt y de otras localidades de la región.
Una propuesta para mejorar las habilidades digitales
Por otra parte la comuna de Humboldt, junto a la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), realizará una charla práctica sobre el uso de celulares y aplicaciones, destinada a vecinos de la localidad interesados en adquirir herramientas para desenvolverse con mayor facilidad en el entorno digital.
La actividad tendrá lugar el martes 20 de octubre, a las 19.30, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de Humboldt. La propuesta será presencial, gratuita y abierta a toda la comunidad.
Durante el encuentro se abordarán distintas funciones y aplicaciones de uso cotidiano, entre ellas redes sociales, mapas digitales, billeteras virtuales y herramientas vinculadas con la seguridad digital. El objetivo es brindar conocimientos prácticos que permitan aprovechar mejor las posibilidades que ofrecen los teléfonos celulares.