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Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Departamento Las Colonias

Una noche de música y encuentro para celebrar los 158 años de Humboldt

La fiesta aniversario se realizará el sábado 7 de noviembre, desde las 19.30, en el predio de la EETP N° 681 “Mercedes Álvarez de Segura”. La entrada será libre y gratuita y próximamente se anunciará la programación completa de artistas y actividades.

Humboldt confirmó los primeros artistas para la fiesta de su 158° aniversarioHumboldt confirmó los primeros artistas para la fiesta de su 158° aniversario
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Humboldt comienza a palpitar los festejos por su 158° aniversario con una propuesta musical que tendrá como protagonistas a Coty Hernández y La Bersuit. La celebración se desarrollará el sábado 7 de noviembre, desde las 19.30, en el predio de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 681 “Mercedes Álvarez de Segura”. Escucharrock

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La actividad será de acceso libre y gratuito y convocará a vecinos y visitantes para compartir una noche de música y encuentro, en el marco de un nuevo cumpleaños de la localidad del departamento Las Colonias.

La presencia de Coty Hernández, referente de la música tropical santafesina, y de La Bersuit, una de las bandas reconocidas del rock nacional, anticipa una programación con propuestas musicales de distintos estilos.

Una fiesta abierta a toda la comunidad

La celebración busca reunir a la comunidad en torno a la música y los festejos por un nuevo aniversario de Humboldt. El predio de la EETP N° 681 será el escenario de una jornada que combinará espectáculos y actividades para disfrutar en familia y con amigos.

Vuelve el ritual de las Nueve Lunas y habrá un homenaje especial.Humboldt confirmó los primeros artistas para la fiesta de su 158° aniversario. Foto: Archivo

Aunque ya se confirmaron los dos primeros nombres de la grilla, la organización adelantó que próximamente dará a conocer la programación completa, con el resto de los artistas y las propuestas previstas para la noche.

Música y encuentro para celebrar la historia local

Los 158 años de Humboldt representan una nueva oportunidad para reunir a vecinos y visitantes en una celebración que pone en primer plano la identidad y la vida cultural de la localidad.

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Con entrada gratuita y una propuesta musical que reunirá a artistas de distintos géneros, la fiesta aniversario se prepara para convocar al público de Humboldt y de otras localidades de la región.

Una propuesta para mejorar las habilidades digitales

Por otra parte la comuna de Humboldt, junto a la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), realizará una charla práctica sobre el uso de celulares y aplicaciones, destinada a vecinos de la localidad interesados en adquirir herramientas para desenvolverse con mayor facilidad en el entorno digital.

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La actividad tendrá lugar el martes 20 de octubre, a las 19.30, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de Humboldt. La propuesta será presencial, gratuita y abierta a toda la comunidad.

Humboldt confirmó los primeros artistas para la fiesta de su 158° aniversario. Foto: ArchivoHumboldt confirmó los primeros artistas para la fiesta de su 158° aniversario. Foto: Archivo

Durante el encuentro se abordarán distintas funciones y aplicaciones de uso cotidiano, entre ellas redes sociales, mapas digitales, billeteras virtuales y herramientas vinculadas con la seguridad digital. El objetivo es brindar conocimientos prácticos que permitan aprovechar mejor las posibilidades que ofrecen los teléfonos celulares.

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