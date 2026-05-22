En conmemoración del “Día Internacional de la Fascinación por las Plantas”, celebrado cada 18 de mayo, este lunes se llevó a cabo una jornada que tuvo como objetivo enriquecer el “Jardín de los Polinizadores”, un espacio creado por el municipio dentro del Parque de la Agricultura donde se cultivan plantas nativas.
Esperanza: se incorporaron nuevas especies nativas al "Jardín de los Polinizadores"
En el marco del “Día Internacional de la Fascinación por las Plantas”, se realizó una jornada de enriquecimiento de este espacio ubicado en el Parque de la Agricultura.
La actividad fue organizada por el Programa de Documentación, Conservación y Valoración de la Flora Nativa (Prodocova), perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL, en conjunto con el Club de Observadores de Aves “Chororó” y con el acompañamiento de la Municipalidad de Esperanza, a través de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos.
Especies
En la oportunidad se incorporaron las siguientes especies: Mburucuyá (Passiflora caerulea), Tala salado (Lycium boeraviefolium), Cedrón del monte (Aloysia gratissima), Aspilia pascalioides, Ruellia sp. y Heteropterys glabra, entre otros. Cada planta motivó el diálogo y el intercambio de saberes entre los presentes, desde la dimensión técnica y biológica hasta la cultural y emocional.
Al respecto, la secretaria de Ambiente y Servicios Públicos, Lorena Domig, valoró la jornada como “un espacio de aprendizaje, intercambio de saberes y participación concreta de la comunidad a través de la acción de plantar especies nativas, comprendiendo sus implicancias biológicas, ambientales y educativas”.
Nuevos espacios
Además, destacó que “buscamos seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre instituciones, organizaciones y vecinos para promover el disfrute respetuoso, el cuidado y la preservación de nuestro ambiente”.
En relación al “Jardín de los Polinizadores”, la funcionaria recordó que “este espacio fue pensado y creado el año pasado con el objetivo de generar un lugar de referencia dentro del Parque de la Agricultura, donde las plantas nativas puedan ser apreciadas por todos los vecinos y visitantes”.
En ese sentido, sostuvo que “contar con especies nativas en un espacio tan emblemático y concurrido de la ciudad permite acercar a la comunidad a nuestros ecosistemas y comprender la importancia de protegerlos”.
Por último, remarcó que “cada nueva incorporación fortalece este jardín como un lugar vivo, dinámico y educativo”.