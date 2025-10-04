Departamento Las Colonias

San Jerónimo del Sauce se prepara para su Primer Festival Folclórico: una noche para celebrar la tradición y el encuentro

El encuentro, organizado por la Comuna a través del Área de Cultura, busca poner en valor las raíces locales y ofrecer un espacio de encuentro para toda la familia. Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá a ballets y escuelas de danzas de la región.