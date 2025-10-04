San Jerónimo del Sauce se prepara para su Primer Festival Folclórico: una noche para celebrar la tradición y el encuentro
El encuentro, organizado por la Comuna a través del Área de Cultura, busca poner en valor las raíces locales y ofrecer un espacio de encuentro para toda la familia. Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá a ballets y escuelas de danzas de la región.
La localidad vivirá una jornada histórica con música en vivo, danzas y propuestas gastronómicas. Foto: Leo Gregoret/Archivo
El próximo sábado 11 de octubre, San Jerónimo del Sauce vivirá una jornada histórica con la realización del Primer Festival Folclórico, una propuesta que busca poner en valor la identidad local a través de la música, la danza y el espíritu comunitario.
Con entrada libre y gratuita, el encuentro convocará a ballets y escuelas de danzas folclóricas de toda la región, que tendrán la oportunidad de compartir escenario en una noche que promete emoción, talento y celebración. Desde la Comuna local, a través del Área de Cultura, se invita a todas las agrupaciones interesadas a inscribirse y ser parte de esta nueva fiesta popular.
“Queremos que sea un punto de encuentro para nuestras familias, donde podamos celebrar lo que somos y mantener vivas nuestras tradiciones”, señalaron desde la organización, destacando el entusiasmo con que la comunidad espera esta primera edición.
La localidad vivirá una jornada histórica con música en vivo, danzas y propuestas gastronómicas.
Una propuesta que une generaciones
El festival contará con la participación de reconocidos cuerpos de baile y músicos en vivo, que ofrecerán un variado repertorio con clásicos del folclore argentino y nuevas interpretaciones del cancionero popular. Sobre el escenario especialmente montado para la ocasión, cada presentación buscará transmitir el valor de la cultura y el sentido de pertenencia que identifica a San Jerónimo del Sauce y su región.
Además, el evento dispondrá de un servicio de buffet con comidas típicas y bebidas, pensado para que las familias puedan disfrutar de una experiencia completa, combinando el arte con la gastronomía tradicional.
Cultura, identidad y comunidad
Más allá del espectáculo artístico, el Primer Festival Folclórico se proyecta como una iniciativa de largo plazo. Desde la Comuna destacan que la intención es incorporarlo al calendario cultural local, consolidándolo como una cita anual donde la comunidad y las localidades vecinas puedan reencontrarse para compartir su patrimonio cultural.
“El folclore no es solo música o danza: es una forma de construir comunidad. Este festival refleja el compromiso de nuestra gente con sus raíces y su deseo de seguir creciendo desde la cultura”, remarcaron los organizadores.
La localidad vivirá una jornada histórica con música en vivo, danzas y propuestas gastronómicas. Foto: Archivo
Quienes deseen participar con sus agrupaciones de danza pueden comunicarse con el Área de Cultura de la Comuna al 3404-438773 para completar la inscripción.
Con esta propuesta, San Jerónimo del Sauce reafirma su vocación por la cultura y la participación ciudadana, invitando a todos a ser parte de una noche que marcará el inicio de una nueva tradición regional.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.