San Jerónimo del Sauce inaugura su primer Festival Folclórico

La localidad será escenario del primer Festival Folclórico, desde las 19:00 horas en la plaza pública. La entrada será libre y gratuita, con bar y buffet para los asistentes. El evento contará con la participación especial de Carlos Langoni Trio y AC de los Sauces, junto a escuelas y talleres de danza y folclore de la región.
Este sábado 11 de octubre, San Jerónimo del Sauce se vestirá de fiesta para recibir su primer Festival Folclórico, que se llevará a cabo a partir de las 19:00 horas en la plaza pública de la localidad.
La entrada será libre y gratuita, y los asistentes podrán disfrutar de un servicio de bar y buffet durante toda la jornada.
El evento contará con la participación especial de Carlos Langoni Trio y del grupo AC de los Sauces, que compartirán escenario con una variada selección de escuelas y talleres de danza y folclore de la región.
Entre los grupos que se presentarán se destacan: Cruz del Sur (Jesús María), Lo Nuestro (San Jerónimo Norte), Taller de Danza – Siguiendo la Luna (Las Tunas), Amankay (Colonia San José), Raíces de mi Tierra (San Carlos Centro), Flor de Irupé (San Carlos Centro), Taller Folclórico Comunal (San Carlos Sud) y Somos Folclore (San Justo).
Además estará presente el reconocido grupo folklórico local Amaiqué de San Jerónimo del Sauce.
El festival tiene como objetivo promover la cultura regional y valorar los lazos comunitarios, ofreciendo un espacio para que vecinos y visitantes disfruten de música, danza y gastronomía local.
Se trata de una oportunidad única para vivir una noche de tradición y alegría, en la que San Jerónimo del Sauce celebra su identidad cultural y fortalece la unión de la comunidad a través del folclore.
