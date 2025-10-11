Este sábado 11

San Jerónimo del Sauce inaugura su primer Festival Folclórico

La localidad será escenario del primer Festival Folclórico, desde las 19:00 horas en la plaza pública. La entrada será libre y gratuita, con bar y buffet para los asistentes. El evento contará con la participación especial de Carlos Langoni Trio y AC de los Sauces, junto a escuelas y talleres de danza y folclore de la región.