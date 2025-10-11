61° edición

San Jerónimo Norte honra a los pioneros de la industria lechera

Bajo el lema “De Tradición a la Evolución”, la celebración se desarrollará los días 28 y 29 de noviembre de 2025, con una propuesta que combina espectáculos artísticos, actividades culturales, exposiciones productivas y gastronomía típica, reafirmando el valor del trabajo lechero en la identidad local.