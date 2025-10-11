#HOY:

San Jerónimo Norte honra a los pioneros de la industria lechera

Bajo el lema “De Tradición a la Evolución”, la celebración se desarrollará los días 28 y 29 de noviembre de 2025, con una propuesta que combina espectáculos artísticos, actividades culturales, exposiciones productivas y gastronomía típica, reafirmando el valor del trabajo lechero en la identidad local.

Bajo el lema “De Tradición a la Evolución”, esta edición busca poner en valor el trabajo de los productores lecheros y mostrar cómo la industria local combina herencia cultural y avances tecnológicos. Foto: Gentileza Municipalidad de San Jerónimo Norte
 12:43
Por: 

San Jerónimo Norte se prepara para vivir dos días de fiesta, música y sabores en la 61° Fiesta Provincial de la Leche, que se desarrollará los días 28 y 29 de noviembre.

Bajo el lema “De Tradición a la Evolución”, esta edición busca poner en valor el trabajo de los productores lecheros y mostrar cómo la industria local combina herencia cultural y avances tecnológicos.

La celebración es mucho más que un encuentro festivo: es un homenaje al esfuerzo diario de quienes sostienen la producción lechera, un sector que durante décadas ha marcado la identidad de la región.

Cada año, familias, instituciones y visitantes de toda la provincia se acercan a San Jerónimo Norte para ser parte de este evento que combina educación, entretenimiento y reconocimiento al trabajo productivo.

Recorrer la historia

La apertura del evento será el viernes 28, con actividades en la Plaza Libertad. Para los más chicos, habrá actividades interactivas que les permitirán conocer de forma divertida la historia de la lechería.

La jornada cerrará con shows musicales en el escenario central, con un repertorio pensado para toda la familia.

Homenajes

El sábado 29 será el día más intenso con diversas actividades que el municipio estará anticipando en sus redes sociales.

Paralelamente, el público podrá disfrutar de espectáculos artísticos de primer nivel, con la participación de Cristian Herrera y la T y la M, junto a la Banda Municipal, quienes interpretarán un repertorio que combina folklore, música popular y ritmos contemporáneos, en un recorrido musical que refleja la identidad de San Jerónimo Norte.

El acto central, programado para las 21:00 horas en Plaza Libertad.

La 61° Fiesta Provincial de la Leche se presenta como un espacio donde la tradición y la innovación se encuentran, uniendo pasado y presente en un mismo evento.

Es, además, una oportunidad para disfrutar de la gastronomía local, descubrir los avances tecnológicos de la lechería y fortalecer los lazos comunitarios. Para vecinos y visitantes, será una experiencia que combina aprendizaje, entretenimiento y orgullo regional, reafirmando que San Jerónimo Norte es mucho más que un punto en el mapa: es un corazón productor que late con fuerza.

