Evento cultural

San Justo se prepara para un viaje cultural: llega la 11ª Fiesta de las Colectividades

Con entrada libre y gratuita, el 18 de octubre desde las 17 horas el Parque René Favaloro será sede de una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades de San Justo. Habrá música, danzas, gastronomía típica y una gran celebración de las tradiciones que forjaron la identidad argentina.