San Justo se prepara para un viaje cultural: llega la 11ª Fiesta de las Colectividades

Se presentó oficialmente la 11ª Fiesta de las Colectividades de San Justo, que se desarrollará el próximo 18 de octubre en el Parque Dr. René Favaloro.
Con entrada libre y gratuita, el 18 de octubre desde las 17 horas el Parque René Favaloro será sede de una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades de San Justo. Habrá música, danzas, gastronomía típica y una gran celebración de las tradiciones que forjaron la identidad argentina.
Se presentó oficialmente la 11ª Fiesta de las Colectividades de San Justo, que se desarrollará el próximo 18 de octubre en el Parque Dr. René Favaloro.
El evento, con entrada libre y gratuita, invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada de integración cultural con propuestas gastronómicas, artísticas y musicales de distintas partes del mundo.
Durante la presentación, la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, destacó que “es un orgullo contar con una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades, en este caso en el marco del Día de la Madre. Es una gran opción para toda la familia, que puede celebrar con música, tradición y gastronomía en la bella ciudad de San Justo”.
Por su parte, el ministro de Gobierno e Innovación, Fabián Bastia, subrayó el valor simbólico del encuentro: “Esta actividad tiene que ver con mantener viva las tradiciones y la historia de cada una de las comunidades que, de una u otra manera, han llegado para forjar un futuro y hacer grande a este país”.
El senador Rodrigo Borla remarcó la importancia de este tipo de propuestas: “Esta acción se desarrolla en el marco de las numerosas actividades que se llevan a cabo en San Justo y que generan un movimiento económico, social y productivo en la zona. Esperamos recibir a muchos visitantes que puedan recorrer la ciudad y disfrutar de una fiesta que se realiza, además, un día antes del Día de la Madre”.
Desde la Municipalidad de San Justo, el coordinador Cultural y de Deportes, Robert Bassitta, adelantó que el evento comenzará a las 17 horas, con una grilla artística que incluye bailes típicos de colectividades españolas, italianas, sirio-libanesas y palestinas, y el cierre musical a cargo de la banda Calibre 55, de San Cristóbal, que fusiona chamamé y rock.
En cuanto a la gastronomía, Bassitta destacó que los visitantes podrán degustar platos típicos de diversos países, conocer sus vestimentas y disfrutar de un entorno ideal: “El Parque René Favaloro cuenta con escenario, playón deportivo y amplios espacios verdes, con buen acceso y lugar para estacionar, lo que garantiza comodidad y disfrute para todos”.
La presidenta de la Comisión de Colectividades, Marcela Giordanino Cienfuegos, resaltó el sentido de pertenencia que despierta el evento: “Esta fiesta pone en valor los usos y costumbres de quienes hicieron nuestro país, de nuestros abuelos que llegaron buscando un destino y dejaron recuerdos, sabores y vivencias que hoy volvemos a traer al presente”.
Sobre el cambio de locación, explicó que “en años anteriores el encuentro se realizaba en una calle del centro, pero el espacio nos quedó chico; por eso apostamos al Parque Favaloro, un lugar que nos permite crecer y recibir más público”.
Durante la jornada, los grupos de danzas típicas permitirán a los asistentes viajar por el mundo sin moverse de San Justo. Participarán:
Ballet Tito Castelay – San Justo; Ballet Shabibat – Palestina (Rosario); Ballet Al Shams – Sirio y Líbano (Santa Fe); Grupo La Panoya – España (Centro Asturiano de Santa Fe); Herencia Española – Adultos y niñas (San Justo); Danzas Españolas – Escalada; Grupo Nostra Italia – Santa Fe; Lucecitas – Brasil y México (San Justo).
Piccola Luna – San Justo y Ballet Folclórico Identidad – Escalada.
Además, el público podrá disfrutar de una experiencia gastronómica internacional, con sabores de Italia, España, Alemania, Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Brasil, Venezuela, Francia y la República Checa, entre otros países representados.
Con cada nueva edición, la Fiesta de las Colectividades de San Justo se consolida como uno de los encuentros culturales más esperados de la región. Una celebración que rinde homenaje a la diversidad, el trabajo y la historia de las comunidades inmigrantes que dieron forma a la identidad santafesina y argentina.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.