San Lorenzo amplía su red de iluminación LED con la bicisenda de calle Cittadini

La Municipalidad de San Lorenzo completó la iluminación con tecnología LED de la bicisenda de calle Cittadini en toda su extensión, desde Julián Cervera hasta Estrada, en el límite con Fray Luis Beltrán.
La Municipalidad instaló 130 columnas con luminarias de 150 watts a lo largo de los 2.000 metros que unen Julián Cervera con Estrada, en el límite con Fray Luis Beltrán. La obra mejora la seguridad, la movilidad y la sustentabilidad urbana del sector.
La Municipalidad de San Lorenzo completó la iluminación con tecnología LED de la bicisenda de calle Cittadini en toda su extensión, desde Julián Cervera hasta Estrada, en el límite con Fray Luis Beltrán.
La intervención, que abarca 2.000 metros lineales, incluyó la instalación de 130 columnas con luminarias de 150 watts, que brindan mayor potencia lumínica, eficiencia energética y menor impacto ambiental. La nueva infraestructura se suma al alumbrado LED ya existente en la misma traza, consolidando un corredor urbano moderno, seguro y sustentable.
Esta obra complementa la bicisenda de hormigón construida recientemente, de 12 centímetros de espesor y 2,40 metros de ancho, ubicada entre la calzada y la vía, con doble sentido de circulación. Gracias a esta conexión, ahora es posible recorrer en bicicleta 4.500 metros lineales continuos, desde calle Falucho hasta el límite con Beltrán, mediante el empalme con la ciclovía de Sargento Cabral.
El intendente Leonardo Raimundo destacó el impacto integral de la obra:
“Esta intervención representa una mejora significativa para un sector con intensa circulación de trabajadores y vehículos vinculados a la actividad industrial. La iluminación LED aporta seguridad, eficiencia y calidad de vida, en el marco de un plan que en poco tiempo más permitirá dotar de esta tecnología a todas las cuadras de San Lorenzo”.
Con esta acción, el municipio avanza en su programa de modernización del alumbrado público, que ya transformó gran parte de la ciudad con obras que promueven la sustentabilidad, optimizan el consumo energético y mejoran la convivencia urbana.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.