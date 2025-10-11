En el sur santafesino

San Lorenzo amplía su red de iluminación LED con la bicisenda de calle Cittadini

La Municipalidad instaló 130 columnas con luminarias de 150 watts a lo largo de los 2.000 metros que unen Julián Cervera con Estrada, en el límite con Fray Luis Beltrán. La obra mejora la seguridad, la movilidad y la sustentabilidad urbana del sector.