Vientos, tormentas y lluvias: qué provincias están bajo alerta amarilla

10 OCT ⚠️ #Alertas para el sábado 11/10



⛈️ #Tormentas

⚠️ Lluvias intensas

🟨 20-50 mm con ráfagas ≥ 60km/h

🧊 Granizo



☔️ #Lluvia

🟨 15-30 mm



🌬️ #Viento

🟨 35-70 km/h con ráfagas entre 75 y 90 km/h según la zona bajo alerta



Más info y recomendaciones:https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/wpQNzePvYF