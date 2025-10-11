Vientos, tormentas y lluvias: qué provincias están bajo alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes en distintas provincias del país. Este nivel de alerta advierte sobre “fenómenos meteorológicos con potencial de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Alerta amarilla por tormentas
Provincias afectadas: Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa.
Se esperan tormentas aisladas de intensidad variable, algunas localmente fuertes, acompañadas de intensa caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. La precipitación acumulada estimada oscila entre 20 y 50 mm, pudiendo registrarse valores mayores en algunas zonas.
Recomendaciones del SMN:
Evitar actividades al aire libre.
Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
Mantenerse informado a través de las autoridades.
Tener lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.
Se pronostican lluvias persistentes de intensidad variable, algunas localmente fuertes, con acumulados de 30 a 70 mm, y posibilidad de superar estos valores en forma puntual. No se descartan tormentas aisladas dentro del sistema de lluvias.
Recomendaciones del SMN:
Evitar actividades al aire libre.
No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstaculizar el escurrimiento del agua.
Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
Permanecer informado por las autoridades.
Preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta amarilla por vientos fuertes
Provincias afectadas: Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Santiago del Estero.
En la zona cordillerana, los vientos del oeste se prevén entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h en los sectores más altos. En el resto del área, los vientos del sur oscilarán entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y superarse de manera puntual.
Ráfagas intensas afectan varias provincias, según informó el SMN.
Recomendaciones del SMN:
Evitar actividades al aire libre.
Asegurar elementos que puedan volarse.
Mantenerse informado por las autoridades.
Tener lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
