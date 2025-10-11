#HOY:

Este sábado

Vientos, tormentas y lluvias: qué provincias están bajo alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre fenómenos meteorológicos con riesgo de daños y recomienda tomar precauciones ante posibles interrupciones de actividades cotidianas.

El SMN emite alertas amarillas para distintas provincias. Crédito: Manuel Fabatía.
 11:48
Por: 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes en distintas provincias del país. Este nivel de alerta advierte sobre “fenómenos meteorológicos con potencial de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta amarilla por tormentas

Provincias afectadas: Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa.

Se esperan tormentas aisladas de intensidad variable, algunas localmente fuertes, acompañadas de intensa caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. La precipitación acumulada estimada oscila entre 20 y 50 mm, pudiendo registrarse valores mayores en algunas zonas.

Recomendaciones del SMN:

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Mantenerse informado a través de las autoridades.
  • Tener lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta amarilla por lluvias

Provincias afectadas: Buenos Aires y Río Negro.

Se pronostican lluvias persistentes de intensidad variable, algunas localmente fuertes, con acumulados de 30 a 70 mm, y posibilidad de superar estos valores en forma puntual. No se descartan tormentas aisladas dentro del sistema de lluvias.

Recomendaciones del SMN:

  • Evitar actividades al aire libre.
  • No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstaculizar el escurrimiento del agua.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Permanecer informado por las autoridades.
  • Preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta amarilla por vientos fuertes

Provincias afectadas: Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Santiago del Estero.

En la zona cordillerana, los vientos del oeste se prevén entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h en los sectores más altos. En el resto del área, los vientos del sur oscilarán entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y superarse de manera puntual.

Ráfagas intensas afectan varias provincias, según informó el SMN.Ráfagas intensas afectan varias provincias, según informó el SMN.

Recomendaciones del SMN:

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Asegurar elementos que puedan volarse.
  • Mantenerse informado por las autoridades.
  • Tener lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

