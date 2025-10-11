Reconquista festejó su 104° aniversario como ciudad
En el acto de celebración, el intendente y los concejales de la ciudad aprovecharon para jurar por la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe.
Hoy, a104 años de aquel hito, Reconquista se consolida como polo de desarrollo y crecimiento sostenido, reafirmando día a día su vocación de progreso y su orgullo de pertenecer a una comunidad que trabaja unida por el bien común.
En la mañana de este viernes 10 de octubre, la Plaza 25 de mayo fue escenario del acto oficial por el 104° aniversario de la elevación de Reconquista a la categoría de ciudad, y de la Jura de la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe, dos acontecimientos que unen historia, identidad y compromiso institucional.
El 10 de octubre de 1921, el entonces gobernador Enrique Mosca firmó el decreto que elevó a Reconquista a esa jerarquía, estableció sus límites y designó como primer intendente a Don Patricio Díez.
Hoy, a104 años de aquel hito, Reconquista se consolida como polo de desarrollo y crecimiento sostenido, reafirmando día a día su vocación de progreso y su orgullo de pertenecer a una comunidad que trabaja unida por el bien común.
El acto fue encabezado por el intendente Dr. Amadeo Enrique Vallejos, junto a autoridades municipales, fuerzas de seguridad, instituciones educativas y representantes de la sociedad civil. El desarrollo sostenido, el trabajo conjunto entre autoridades e instituciones, y la participación activa de los vecinos, son pilares que posicionan con orgullo a Reconquista como “la Ciudad de Todos”, reafirmando su identidad, historia y compromiso con el futuro.
Hoy, a104 años de aquel hito, Reconquista se consolida como polo de desarrollo y crecimiento sostenido, reafirmando día a día su vocación de progreso y su orgullo de pertenecer a una comunidad que trabaja unida por el bien común.
En esta oportunidad, el mandatario local delegó la pronunciación del discurso oficial en la presidente del Concejo Municipal, Dra. Fedra Buseghín, quien destacó: “Nos hemos transformado así en el faro para todo el norte de Santa Fe». En esa línea expresó que Reconquista es la ciudad que más creció en población en toda la provincia, «y pasó de ser testigo a protagonista de la historia en nuestra región», apuntó.
La actual presidente del Concejo Municipal en la continuidad de su discurso dijo que hoy somos ciudadanos con identidad, «con compromiso y con visión de futuro», añadió. Indicó que este aniversario nos invita a celebrar, «pero también a asumir la responsabilidad de seguir construyendo una ciudad cada vez más fuerte, más inclusiva y más justa», consideró. Habló de una ciudad donde cada persona, cada vecino, pueda encontrar un lugar donde expandirse, «un lugar para formarse, para trabajar, para soñar, para dejar una huella”, mencionó.
Constitución Provincial
En el mismo acto, se realizó la Jura de la Constitución reformada de la Provincia de Santa Fe, sancionada el pasado 10 de septiembre, en un momento de gran valor institucional para toda la comunidad.
El intendente Vallejos, prestó su juramento, y encabezó la ceremonia en la que tomó juramento a concejales y autoridades del gabinete municipal. Acto seguido, pasando en dúos, ratificaron su fidelidad y respeto a la nueva Carta Magna provincial dejando su firma la presidenta del Concejo Municipal, Dra. Fedra Buseghín y el diputado Provincial y Convencional Constituyente Pablo Farías; el secretario General Lic. Guillermo Romero Mansur junto a la concejal Constanza Arzamendia; la secretaria de Desarrollo Humano Lic. María Haydee Maggio junto al concejal Adolfo Maggio.
El secretario de Control Público Lic. Nicolás Sandrigo junto a la concejal Haydee Vargas; concejal Katia Passarino junto al secretario de Cultura Lic. Lucas Ferro; concejal Luisina Pietropaolo y secretario de Planeamiento, Obras Públicas y Hábitat Ing. Carlos Castellani; concejal Javier Machado junto al secretario de Desarrollo Económico CPN Matías Massat; subsecretario de Producción Luis Mansur y subsecretario de Deportes Prof. Aldo Torterola; y el concejal Walter Kreni junto al subsecretario de Economía Social Víctor Vargas.
Hoy, a104 años de aquel hito, Reconquista se consolida como polo de desarrollo y crecimiento sostenido, reafirmando día a día su vocación de progreso y su orgullo de pertenecer a una comunidad que trabaja unida por el bien común.
De esta manera, las autoridades del ejecutivo y legislativo realizaron su juramento, formalizando así la adhesión del Gobierno de Reconquista a los principios y valores consagrados en la nueva Constitución.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.