14° Edición

El acordeón será protagonista de una nueva fiesta en Franck

La Asociación Suiza Interlaken realizará el domingo 15 de noviembre una nueva edición de su tradicional encuentro. Desde el mediodía habrá presentaciones de acordeonistas, música en vivo con la Orquesta Los Embajadores del Ritmo y un menú especial con sabores tradicionales.