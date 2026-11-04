Franck volverá a reunir a músicos, familias y amantes de las tradiciones populares con una nueva edición del Festival del Acordeón, una propuesta que tiene al instrumento como protagonista y que forma parte de la agenda cultural de la localidad y la región.
El acordeón será protagonista de una nueva fiesta en Franck
La Asociación Suiza Interlaken realizará el domingo 15 de noviembre una nueva edición de su tradicional encuentro. Desde el mediodía habrá presentaciones de acordeonistas, música en vivo con la Orquesta Los Embajadores del Ritmo y un menú especial con sabores tradicionales.
Organizado por la Asociación Suiza Interlaken, el 14° Festival del Acordeón se desarrollará el domingo 15 de noviembre, a partir de las 12, en el salón de la institución, que contará con instalaciones climatizadas para recibir a los asistentes.
La jornada propone combinar música, baile y gastronomía en un encuentro que convoca cada año a intérpretes y público de distintas localidades.
Acordeonistas y música para compartir
Uno de los principales atractivos será la presentación de acordeonistas, que ofrecerán diferentes interpretaciones y estilos musicales, con el acordeón como eje de la celebración.
La programación también contará con la actuación de la Orquesta Los Embajadores del Ritmo, encargada de la animación musical y de aportar un repertorio para acompañar el baile y disfrutar durante toda la jornada.
Un menú con sabores tradicionales
La gastronomía tendrá un lugar destacado en esta edición. El menú incluirá empanadas como entrada y dos alternativas de plato principal: pernil de cerdo a la parrilla y marucha deshuesada a la parrilla, acompañados por ensalada tricolor.
Para el postre se servirá el tradicional bombón suizo, mientras que durante el encuentro habrá venta de bebidas y tortas típicas. Desde la Asociación Suiza Interlaken solicitaron a los asistentes llevar sus propios cubiertos.
Tarjetas y detalles del encuentro
Las tarjetas tendrán un valor de $35.000 para mayores y $20.000 para menores de 12 años. El evento comenzará al mediodía y se desarrollará en el salón climatizado de la Asociación Suiza Interlaken.