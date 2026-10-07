Departamento San Jerónimo

Una fiesta con identidad propia: Desvío Arijón celebra al frutillero

La séptima edición de la Fiesta Provincial del Frutillero se realizará este domingo 11 de octubre en el Polideportivo Comunal de Desvío Arijón. Desde las 20 habrá gastronomía, emprendedores, artesanos, concurso de despalillado, elección de la representante cultural y espectáculos musicales.