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Una fiesta con identidad propia: Desvío Arijón celebra al frutillero

La séptima edición de la Fiesta Provincial del Frutillero se realizará este domingo 11 de octubre en el Polideportivo Comunal de Desvío Arijón. Desde las 20 habrá gastronomía, emprendedores, artesanos, concurso de despalillado, elección de la representante cultural y espectáculos musicales.

Desvío Arijón celebra la séptima Fiesta Provincial del FrutilleroDesvío Arijón celebra la séptima Fiesta Provincial del Frutillero
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Desvío Arijón se prepara para vivir una nueva edición de uno de los encuentros que forman parte de su identidad productiva y cultural. Este domingo 11 de octubre, desde las 20, el Polideportivo Comunal será escenario de la séptima Fiesta Provincial del Frutillero, con una programación que combinará gastronomía, producción local, tradiciones y música.

Desvío Arijón celebra la séptima Fiesta Provincial del FrutilleroDesvío Arijón celebra la séptima Fiesta Provincial del Frutillero

La propuesta fue presentada este martes en la ciudad de Santa Fe y tendrá como protagonistas a los productores y trabajadores vinculados a la actividad frutillera, además de emprendedores y artesanos de la región.

La jornada contará con puestos gastronómicos y comerciales, espectáculos en vivo y actividades destinadas a toda la familia, en el marco del fin de semana largo.

Una fiesta ligada a la identidad local

La Fiesta Provincial del Frutillero nació como una manera de reconocer la actividad productiva que caracteriza a Desvío Arijón y poner en valor el trabajo de quienes participan de la producción de frutillas.

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Durante la presentación, la secretaria de Turismo provincial, Marcela Aeberhard, destacó el perfil identitario del encuentro y señaló que la celebración comenzó incluso antes que la Fiesta Nacional de la Frutilla que se realiza en Coronda.

Además de la propuesta festiva, Desvío Arijón ofrece alternativas para quienes quieran extender la visita durante el fin de semana. La localidad cuenta con complejos de cabañas, campings y espacios vinculados al entorno natural, que permiten combinar la asistencia al evento con una estadía turística.

Concurso de despalillado y representante cultural

Uno de los momentos tradicionales de la celebración será el concurso de despalillado de frutillas, una actividad que pone en escena una de las tareas vinculadas al procesamiento de la fruta.

La técnica consiste en retirar el cabo, las hojas verdes y el núcleo duro de la frutilla procurando aprovechar al máximo la pulpa. El concurso ya cuenta con numerosos participantes inscriptos y será uno de los momentos centrales de la noche.

También se presentarán las postulantes a representante cultural de la fiesta y, posteriormente, se realizará la elección.

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La programación comenzará a las 21.15 con la actuación de la Academia Comunal de Danzas Folclóricas Identidad, seguida por la presentación de las reinas y embajadoras invitadas.

Música para cerrar la jornada

La agenda artística continuará con la presentación de Positivo Folk, banda oriunda de Gálvez, y luego será el turno de Chanchi y Los Auténticos y Mario Pereyra, quienes estarán a cargo de los espectáculos musicales de la noche.

El predio abrirá sus puertas a las 20 y los organizadores invitaron a vecinos y visitantes de distintas localidades de la región a participar de la celebración.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, mientras que los menores de 10 años ingresarán sin cargo.

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