Salud

Vax Team llegó a Coronda para reforzar la vacunación infantil en las escuelas

Estudiantes de primero a cuarto grado de la Escuela N° 612 Manuel Gaete participaron de una nueva jornada de Vax Team. El operativo incluyó control de carnets, aplicación de dosis pendientes y actividades lúdicas para promover la importancia de mantener completo el calendario de vacunación.