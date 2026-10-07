Estudiantes de primero a cuarto grado de la Escuela N° 612 Manuel Gaete de Coronda participaron este martes de una nueva jornada de la campaña de vacunación infantil Vax Team, una propuesta itinerante que recorre establecimientos educativos de distintas localidades santafesinas para facilitar el acceso a las vacunas y contribuir al cumplimiento de los esquemas obligatorios.
Vax Team llegó a Coronda para reforzar la vacunación infantil en las escuelas
Estudiantes de primero a cuarto grado de la Escuela N° 612 Manuel Gaete participaron de una nueva jornada de Vax Team. El operativo incluyó control de carnets, aplicación de dosis pendientes y actividades lúdicas para promover la importancia de mantener completo el calendario de vacunación.
La actividad estuvo a cargo de profesionales de enfermería del Samco local, quienes revisaron los carnets de vacunación de los alumnos, identificaron dosis pendientes y aplicaron las correspondientes durante la jornada.
La propuesta también incorporó actividades recreativas y educativas destinadas a acercar el concepto de prevención a los chicos. Luego de la presentación de una obra de teatro pedagógica, los estudiantes recibieron álbumes y figuritas vinculadas con la campaña, como parte de una estrategia para incentivar la vacunación desde una perspectiva lúdica.
Vacunación dentro de las escuelas
El trabajo realizado en la Escuela N° 612 permitió detectar y completar esquemas de vacunación directamente en el ámbito escolar, facilitando el acceso de las familias a las dosis correspondientes al calendario obligatorio.
El subdirector del Samco de Coronda, Mauro Bondino, destacó la importancia de acercar estos operativos a los distintos barrios y espacios comunitarios. Según explicó, durante el primer semestre del año las coberturas de vacunación en edad escolar registraron una mejora de entre 5 y 7 puntos respecto del mismo período de 2025.
El profesional también advirtió sobre la necesidad de sostener las coberturas para prevenir enfermedades que pueden reaparecer cuando disminuye la vacunación. En ese sentido, señaló que en la región se han registrado situaciones vinculadas con enfermedades prevenibles mediante vacunas, como el tétanos.
“Jugando también nos podemos cuidar porque el juego y la felicidad son parte de la salud”, expresó Bondino al referirse a la propuesta de Vax Team y a la incorporación de recursos recreativos para trabajar con los más chicos.
El rol del Samco y los centros de salud
Coronda cuenta con ocho centros de salud descentralizados que articulan acciones con el Samco local y el municipio para desarrollar operativos de vacunación en escuelas, espacios públicos y otros ámbitos comunitarios.
Esta modalidad permite acercar las dosis a los vecinos sin que deban trasladarse necesariamente hasta un efector sanitario y, al mismo tiempo, facilita la detección de esquemas incompletos.
Desde la Escuela N° 612 también destacaron el trabajo conjunto que se viene desarrollando con el equipo de salud desde comienzos de año para controlar los carnets y avanzar en la regularización de las vacunas pendientes.
La directora del establecimiento, Silvina González, señaló que la respuesta de los alumnos después de la obra de teatro permitió reforzar el interés por la vacunación.
“Cuando terminó la obra los chicos se acercaron a las vacunadoras para que les controlen el carnet y en ese entusiasmo tiene mucho que ver el Vax Team”, explicó. Además, remarcó que el mensaje trabajado durante la jornada también llega a las familias, al reforzar la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación.
Un recorrido por 20 localidades
La jornada desarrollada en Coronda forma parte del recorrido territorial de Vax Team, que durante el actual ciclo lectivo ya llegó a establecimientos educativos de 20 localidades santafesinas.
La campaña pasó por Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Avellaneda, Rafaela, Tostado, Elortondo, Romang, Esperanza, Serodino, Ceres, Helvecia, San Javier, Rufino, Villa Minetti, Acebal, Maggiolo, Reconquista, San Jorge y Coronda.
El objetivo de estos operativos es acercar la vacunación a los ámbitos cotidianos de niños y familias, detectar dosis pendientes y contribuir a sostener las coberturas necesarias para prevenir enfermedades inmunoprevenibles.