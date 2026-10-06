Departamento San Cristóbal

Hersilia inauguró el Paseo de la Laguna, un nuevo espacio para la recreación y el encuentro

El nuevo espacio fue acondicionado con senderos, veredas, iluminación, adoquinado y juegos, junto al monte ferroviario de eucaliptos y la laguna. También se presentó nueva maquinaria comunal y se entregaron aportes a instituciones educativas, deportivas y sociales.