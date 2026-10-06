El nuevo espacio fue acondicionado con senderos, veredas, iluminación, adoquinado y juegos, junto al monte ferroviario de eucaliptos y la laguna. También se presentó nueva maquinaria comunal y se entregaron aportes a instituciones educativas, deportivas y sociales.
Hersilia inauguró el Paseo de la Laguna, un nuevo espacio para la recreación y el encuentro
El nuevo espacio fue acondicionado con senderos, veredas, iluminación, adoquinado y juegos, junto al monte ferroviario de eucaliptos y la laguna. También se presentó nueva maquinaria comunal y se entregaron aportes a instituciones educativas, deportivas y sociales.
Hersilia sumó un nuevo espacio público destinado a la recreación, la actividad física y el encuentro comunitario con la inauguración del Paseo de la Laguna, un sector ubicado junto al monte ferroviario de eucaliptos que fue recuperado y puesto en valor.
El acto contó con la participación de autoridades comunales, representantes de instituciones y vecinos, y con la presencia del senador departamental Felipe Michlig.
La intervención permitió acondicionar un espacio que forma parte del paisaje y de la identidad de Hersilia, incorporando infraestructura para favorecer su utilización por parte de niños, jóvenes y familias.
Un espacio recuperado junto a la laguna
Los trabajos se ejecutaron a través del programa Obras Urbanas, con aportes provinciales y recursos de la Comuna de Hersilia.
La intervención incluyó tareas de limpieza, acondicionamiento y nivelación del terreno, además de la construcción de veredas y sectores adoquinados. También se incorporó iluminación, juegos infantiles y medidas de protección para los niños.
Como parte de la recuperación del lugar, se pusieron en valor antiguos cercos del predio Romeral, preservando elementos que forman parte de la historia del sector.
El acto inaugural culminó con el descubrimiento del cartel identificatorio del Paseo de la Laguna, que desde ahora funcionará como un nuevo punto de recreación y encuentro para la comunidad.
Durante la jornada también se firmó un convenio entre la Comuna y Prevención Salud para incorporar cartelería vinculada con la prevención y los hábitos saludables a lo largo del circuito. La propuesta busca promover la actividad física y el cuidado de la salud entre quienes utilicen el espacio.
Nueva maquinaria para servicios urbanos y rurales
La jornada también sirvió para presentar maquinaria y equipamiento adquirido por la Comuna a través del Fondo de Obras Menores.
Entre los elementos incorporados se encuentran dos tractores, un tanque de riego y un utilitario 0 kilómetro, destinados a reforzar las tareas y servicios que se desarrollan tanto en el área urbana como en la zona rural.
Según se informó, durante este año Hersilia recibió una asignación cercana a los $170 millones en el marco del Fondo de Obras Menores, recursos que la administración comunal destinó a la incorporación del nuevo equipamiento.
La disponibilidad de estas herramientas permitirá ampliar la capacidad operativa para tareas de mantenimiento, obras y prestación de servicios en distintos sectores de la localidad.
Aportes para escuelas, clubes e instituciones
En el marco de la jornada también se entregaron aportes económicos a distintas instituciones de Hersilia para acompañar proyectos y actividades.
Los fondos fueron destinados al Club Unión Social y Cultural, para sus subcomisiones de Vóley y Fútbol Infantil; al Colegio Santa Teresita, para la instalación de equipos de aire acondicionado; al CER N.º 543, con motivo de su 75° aniversario; y a la Escuela N.º 6125, para la realización de un viaje de estudios.
Además, las instituciones recibieron réplicas de la figura del Brigadier General Estanislao López, en el marco de una iniciativa destinada a difundir la historia y el legado del prócer santafesino.