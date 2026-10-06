San Guillermo fue sede del 35° Encuentro de Agrupaciones Gauchas y Juegos a Caballo, Huanqueros realizó su primer Festival de Doma y Folklore y Ambrosetti recibió un encuentro regional de Ritmos Latinos. Las actividades reunieron a instituciones, agrupaciones, artistas y vecinos de distintas localidades.
Entre caballos, folklore y ritmos latinos, el departamento San Cristóbal celebró sus tradiciones
San Guillermo fue sede del 35° Encuentro de Agrupaciones Gauchas y Juegos a Caballo, Huanqueros realizó su primer Festival de Doma y Folklore y Ambrosetti recibió un encuentro regional de Ritmos Latinos. Las actividades reunieron a instituciones, agrupaciones, artistas y vecinos de distintas localidades.
Distintas expresiones de la cultura popular y las tradiciones se encontraron durante el fin de semana en localidades del departamento San Cristóbal. San Guillermo, Huanqueros y Ambrosetti desarrollaron propuestas que combinaron actividades tradicionalistas, música, folklore, deportes y encuentros comunitarios.
El senador provincial Felipe Michlig participó de las distintas jornadas, acompañando a autoridades locales, instituciones, agrupaciones y vecinos.
En ese marco, destacó la continuidad de las actividades vinculadas con las tradiciones rurales y señaló: “La Patria se hizo a caballo, así que hay que apoyar nuestra cultura, nuestra tradición y mantenerla firme”.
35 años de agrupaciones gauchas en San Guillermo
La agenda comenzó en San Guillermo, donde el Parque Municipal Alfonsina Storni fue escenario de la 35ª edición del Encuentro de Agrupaciones Gauchas y Juegos a Caballo.
La actividad fue organizada por la Agrupación Gaucha El Arriero, presidida por Néstor Trucco, y reunió a agrupaciones tradicionalistas de la región.
Uno de los momentos centrales fue el tradicional desfile a caballo, seguido por el acto institucional. Durante la jornada también se desarrollaron distintas propuestas vinculadas con las destrezas criollas y la cultura gauchesca.
Entre los presentes estuvieron la intendenta Romina López, Diego Maretto, integrante de la comisión directiva del Club Unión Cultural y Deportiva de San Guillermo, representantes del Concejo Municipal y otras autoridades.
La programación incluyó además la presentación musical de Monchito Merlo.
Huanqueros tuvo su primer Festival de Doma y Folklore
La actividad continuó en Huanqueros, donde se realizó la primera edición del Festival de Doma y Folklore en el predio “El Mangangá”.
La propuesta fue organizada por Nicolás Franco y reunió a jinetes, agrupaciones y público de la localidad y la región en una jornada dedicada a las tradiciones vinculadas con el caballo y la música folklórica.
Durante el acto, Michlig entregó un diploma en representación de la Cámara de Senadores y una réplica de la figura del Brigadier General Estanislao López destinada a la organización, en el marco de una iniciativa orientada a difundir la figura histórica del prócer santafesino.
Luego, el senador recorrió el predio y compartió la jornada con organizadores y participantes. El encuentro tuvo además como atractivo la presentación de Destino San Javier.
La realización de esta primera edición marcó la incorporación de una nueva propuesta al calendario de actividades tradicionalistas de Huanqueros.
Ritmos latinos y deporte en Ambrosetti
La agenda culminó en Ambrosetti, donde el Club San Lorenzo fue escenario de un Encuentro Regional de Ritmos Latinos organizado por Karina Moreno, responsable del Taller Comunal.
La actividad reunió a participantes provenientes de más de diez localidades, incluidas algunas de provincias vecinas, y combinó música, actividad física y propuestas de integración.
Durante la jornada también estuvo presente la presidenta comunal Dianela Michlig.
Como cierre de las actividades en la localidad, se disputó un encuentro de fútbol entre San Lorenzo de Ambrosetti y Central Argentino Olímpico de Ceres, que convocó a dirigentes, jugadores y vecinos.
Las tres propuestas reflejaron, desde diferentes expresiones, la diversidad de actividades culturales, recreativas y deportivas que forman parte de la agenda comunitaria de las localidades del departamento San Cristóbal.