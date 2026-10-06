Eventos culturales

Entre caballos, folklore y ritmos latinos, el departamento San Cristóbal celebró sus tradiciones

San Guillermo fue sede del 35° Encuentro de Agrupaciones Gauchas y Juegos a Caballo, Huanqueros realizó su primer Festival de Doma y Folklore y Ambrosetti recibió un encuentro regional de Ritmos Latinos. Las actividades reunieron a instituciones, agrupaciones, artistas y vecinos de distintas localidades.