Mutualismo, cultura y encuentro

135 años de la Sociedad Italiana, un legado de inmigrantes que sigue vigente en Sunchales

Fundada en 1891 por un grupo de inmigrantes italianos, la Asociación Italiana de Socorros Mutuos “Alfredo Cappellini” es la organización mutual y recreativa más antigua de Sunchales. Su historia está ligada a los orígenes de la ciudad y a la construcción de espacios de encuentro, asistencia y participación comunitaria.