Fundada en 1891 por un grupo de inmigrantes italianos, la Asociación Italiana de Socorros Mutuos “Alfredo Cappellini” es la organización mutual y recreativa más antigua de Sunchales. Su historia está ligada a los orígenes de la ciudad y a la construcción de espacios de encuentro, asistencia y participación comunitaria.
135 años de la Sociedad Italiana, un legado de inmigrantes que sigue vigente en Sunchales
Fundada en 1891 por un grupo de inmigrantes italianos, la Asociación Italiana de Socorros Mutuos “Alfredo Cappellini” es la organización mutual y recreativa más antigua de Sunchales. Su historia está ligada a los orígenes de la ciudad y a la construcción de espacios de encuentro, asistencia y participación comunitaria.
La Asociación Italiana de Socorros Mutuos “Alfredo Cappellini” de Sunchales celebró sus 135 años de vida con una cena aniversario que reunió a integrantes de la institución y representantes de la comunidad.
Durante el encuentro, la entidad recibió una declaración de interés municipal como reconocimiento a su trayectoria y a la presencia que mantiene en la vida social y cultural de la ciudad.
La celebración permitió también recuperar una historia que se remonta a los primeros años de Sunchales y a la llegada de inmigrantes italianos que encontraron en la institución un espacio de encuentro, acompañamiento y protección.
Una institución nacida con la inmigración
La Sociedad Italiana fue fundada el 27 de septiembre de 1891 y quedó formalmente constituida el 4 de octubre de ese mismo año. Su creación fue impulsada por un grupo de 25 inmigrantes italianos, que se reunieron en la fonda de Ángel Gamba con el objetivo de conformar una entidad que pudiera nuclear y brindar asistencia a sus compatriotas.
En aquellos primeros años de la colonia, la institución respondió a una necesidad concreta de quienes llegaban desde Italia: contar con un ámbito de solidaridad y ayuda mutua, pero también con un espacio para preservar vínculos, costumbres y tradiciones.
El nombre “Alfredo Cappellini” fue elegido en homenaje al reconocido almirante italiano. Su primer presidente fue José Bellerini.
Desde sus comienzos, la entidad se convirtió en uno de los espacios que acompañaron el crecimiento de la comunidad sunchalense.
Un edificio que forma parte del patrimonio local
El crecimiento de la institución llevó también a la construcción de una sede propia. La piedra fundamental fue colocada sobre un terreno adquirido a Carlos Christiani y, en 1904, se inauguró el salón social.
Con el paso de las décadas, ese edificio trascendió su función original y se consolidó como un lugar de encuentro para la comunidad, tanto urbana como rural, albergando actividades sociales y culturales.
Su valor histórico fue reconocido oficialmente en 2011, cuando el edificio fue declarado Patrimonio Cultural de Sunchales mediante la Ordenanza N.º 2061.
La construcción constituye así parte del patrimonio arquitectónico e institucional de una ciudad cuya historia está estrechamente vinculada con la inmigración y el desarrollo de las entidades de carácter mutual.
Un legado que continúa hacia el futuro
A 135 años de su fundación, la Sociedad Italiana “Alfredo Cappellini” mantiene vigente buena parte del espíritu que acompañó a sus fundadores: el trabajo comunitario, la solidaridad y la generación de espacios de encuentro.
El aniversario también permitió reconocer el presente de la institución y la tarea desarrollada por su comisión directiva y por las personas que colaboran para sostener sus actividades y proyectar su continuidad.
Desde aquellos 25 inmigrantes que se reunieron en 1891 hasta la actualidad, la Sociedad Italiana atravesó distintas etapas de la historia de Sunchales y acompañó el crecimiento de la ciudad.
Su permanencia durante más de un siglo constituye parte de ese legado y la ubica entre las instituciones que contribuyeron a construir la identidad social y cultural de la comunidad.