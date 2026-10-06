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El Escudo Digital de Rafaela incorpora cámaras para monitorear las ciclovías

La Municipalidad anunció la ampliación de la red de videovigilancia hacia distintos sectores de las ciclovías de la ciudad. La medida forma parte del denominado Escudo Digital y apunta a reforzar el monitoreo de espacios públicos ante el crecimiento de la circulación en esos corredores.