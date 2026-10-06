La Municipalidad anunció la ampliación de la red de videovigilancia hacia distintos sectores de las ciclovías de la ciudad. La medida forma parte del denominado Escudo Digital y apunta a reforzar el monitoreo de espacios públicos ante el crecimiento de la circulación en esos corredores.
El Escudo Digital de Rafaela incorpora cámaras para monitorear las ciclovías
La Municipalidad anunció la ampliación de la red de videovigilancia hacia distintos sectores de las ciclovías de la ciudad. La medida forma parte del denominado Escudo Digital y apunta a reforzar el monitoreo de espacios públicos ante el crecimiento de la circulación en esos corredores.
La Municipalidad de Rafaela avanza con la ampliación de su red de videovigilancia y prevé la instalación de nuevos dispositivos en distintos puntos de las ciclovías de la ciudad.
La incorporación de estas cámaras forma parte del denominado Escudo Digital, el sistema de monitoreo urbano que se viene extendiendo a diferentes sectores de Rafaela. En esta etapa, el foco estará puesto en los corredores utilizados por ciclistas y peatones, especialmente en aquellos sectores donde en los últimos años se incrementó la circulación.
El secretario de Prevención en Seguridad, Juan Manuel Martínez Saliba, explicó que la medida se enmarca en un Plan Estratégico de Monitoreo de Espacios Públicos.
Según indicó el funcionario, la ampliación de la red hacia las ciclovías responde al crecimiento del movimiento de personas en las zonas donde se ejecutaron obras complementarias vinculadas con los Juegos Suramericanos.
Nuevos puntos de monitoreo
La instalación de las cámaras se llevará adelante en distintos sectores de Rafaela. El objetivo es ampliar la cobertura existente y contar con herramientas tecnológicas que permitan realizar un seguimiento de lo que ocurre en espacios públicos de circulación cotidiana.
Martínez Saliba señaló además que el despliegue de los dispositivos se viene coordinando con las vecinales y los vecinos, a partir de las necesidades detectadas en los distintos sectores de la ciudad.
La ampliación de la red se suma al proyecto municipal que contempla superar las 500 cámaras de videovigilancia distribuidas en puntos considerados estratégicos.
El monitoreo y la articulación con otros equipos
Las imágenes captadas por los dispositivos son monitoreadas desde el Centro de Monitoreo Urbano (CeMU), cuyos operadores trabajan en coordinación con la Guardia Urbana Rafaelina (GUR).
A este esquema se suman los equipos de Protección Vial y Comunitaria y la Unidad Regional V de la Policía de la Provincia de Santa Fe, en un esquema de articulación entre las distintas áreas vinculadas con la prevención y la seguridad.
La incorporación de cámaras en las ciclovías busca ampliar la cobertura tecnológica en espacios públicos que registran un uso creciente y sumar nuevos puntos de observación dentro del sistema de monitoreo urbano de Rafaela.