#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Salud

Villa Gobernador Gálvez tendrá un mes de actividades por el Octubre Rosa

Durante todo octubre se desarrollarán jornadas de información, un conversatorio y una actividad central en distintos espacios de la ciudad. Las propuestas incluirán información sobre detección temprana, actividad física, vacunación, ferias y actividades recreativas.

Octubre Rosa: Villa Gobernador Gálvez realizará actividades de concientización sobre el cáncer de mamaOctubre Rosa: Villa Gobernador Gálvez realizará actividades de concientización sobre el cáncer de mama
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Durante todo octubre se desarrollarán jornadas de información, un conversatorio y una actividad central en distintos espacios de la ciudad. Las propuestas incluirán información sobre detección temprana, actividad física, vacunación, ferias y actividades recreativas.

En el marco del Octubre Rosa, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez llevará adelante durante todo el mes una agenda de actividades destinada a generar conciencia sobre el cáncer de mama y la importancia de los controles de salud y la detección temprana.

La propuesta contempla jornadas itinerantes de información y prevención, un conversatorio y un encuentro central que combinará actividades vinculadas con la salud, el movimiento y la participación comunitaria.

Desde la Secretaría de Salud y Medio Ambiente, su titular, Alejandra Ratti, destacó la importancia de sostener las acciones de concientización durante todo el mes y de promover el acceso a información sobre prevención y controles.

“Durante todo el mes de octubre vamos a estar llevando adelante diferentes jornadas para concientizar sobre el cáncer de mama y la importancia de la detección temprana a través del autoexamen y las visitas frecuentes a profesionales de la salud”, señaló.

Las primeras jornadas serán en plazas y espacios comunitarios

El cronograma comenzará este jueves 8 de octubre, de 11 a 13, en la Plaza San Martín, ubicada en Mosconi y Mitre. Allí se desarrollará una jornada de información y concientización a cargo de profesionales de la salud, con contenidos vinculados al autoexamen y los controles anuales.

Mirá tambiénTodo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 6 de octubre

La propuesta se trasladará luego a distintos puntos de Villa Gobernador Gálvez. El sábado 10 de octubre, de 16 a 19, las actividades llegarán a la Plaza del Ferroviario, en avenida Juan Domingo Perón y Edison.

En tanto, el miércoles 14 de octubre, de 17 a 20, será el turno del Club Sportivo Municipal, ubicado en Libertad y 12 de Octubre.

Las jornadas itinerantes incluirán información sobre prevención y detección temprana, además de una actividad artística colectiva.

Un conversatorio para abordar la prevención

El calendario continuará el viernes 23 de octubre, de 11 a 14, con el conversatorio “Conocer, prevenir y sanar”, que tendrá lugar en la Textil Municipal Arcoíris, en avenida Coronel Aguirre y San Lorenzo.

Mirá tambiénEl tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

El encuentro estará destinado a profundizar el abordaje de la temática y generar un espacio para el intercambio y la información en torno al cáncer de mama.

La agenda tendrá su actividad central el domingo 25 de octubre, de 15 a 20, en la Plaza del Ferroviario, con la propuesta denominada “VGG Modo Rosa: Un lazo para cuidarnos”.

Salud, actividad física y participación comunitaria

Durante la jornada central se instalará un dispositivo de información y concientización a cargo de profesionales de la salud, con orientación sobre autoexamen y controles anuales.

Además, habrá propuestas de actividad física y clases abiertas de Ritmos y Zumba, vacunación y una feria de emprendedores y artesanos.

Entre las iniciativas previstas también se encuentra “Vestimos a la salud”, una actividad colectiva que invita a llevar retazos de tela rosa para confeccionar un lazo, además de participar con una remera o accesorio de ese color.

Mirá también90 años de "Las Higueritas": una escuela rural ligada a la historia de San Carlos Sud

El cierre incluirá “El Cumbión de VGG” y su baile social, como parte de una jornada que buscará combinar información y prevención con actividades abiertas a la comunidad.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Salud
Santa Fe
Cáncer
Educación

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro