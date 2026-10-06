Durante todo octubre se desarrollarán jornadas de información, un conversatorio y una actividad central en distintos espacios de la ciudad. Las propuestas incluirán información sobre detección temprana, actividad física, vacunación, ferias y actividades recreativas.
Villa Gobernador Gálvez tendrá un mes de actividades por el Octubre Rosa
Durante todo octubre se desarrollarán jornadas de información, un conversatorio y una actividad central en distintos espacios de la ciudad. Las propuestas incluirán información sobre detección temprana, actividad física, vacunación, ferias y actividades recreativas.
En el marco del Octubre Rosa, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez llevará adelante durante todo el mes una agenda de actividades destinada a generar conciencia sobre el cáncer de mama y la importancia de los controles de salud y la detección temprana.
La propuesta contempla jornadas itinerantes de información y prevención, un conversatorio y un encuentro central que combinará actividades vinculadas con la salud, el movimiento y la participación comunitaria.
Desde la Secretaría de Salud y Medio Ambiente, su titular, Alejandra Ratti, destacó la importancia de sostener las acciones de concientización durante todo el mes y de promover el acceso a información sobre prevención y controles.
“Durante todo el mes de octubre vamos a estar llevando adelante diferentes jornadas para concientizar sobre el cáncer de mama y la importancia de la detección temprana a través del autoexamen y las visitas frecuentes a profesionales de la salud”, señaló.
Las primeras jornadas serán en plazas y espacios comunitarios
El cronograma comenzará este jueves 8 de octubre, de 11 a 13, en la Plaza San Martín, ubicada en Mosconi y Mitre. Allí se desarrollará una jornada de información y concientización a cargo de profesionales de la salud, con contenidos vinculados al autoexamen y los controles anuales.
La propuesta se trasladará luego a distintos puntos de Villa Gobernador Gálvez. El sábado 10 de octubre, de 16 a 19, las actividades llegarán a la Plaza del Ferroviario, en avenida Juan Domingo Perón y Edison.
En tanto, el miércoles 14 de octubre, de 17 a 20, será el turno del Club Sportivo Municipal, ubicado en Libertad y 12 de Octubre.
Las jornadas itinerantes incluirán información sobre prevención y detección temprana, además de una actividad artística colectiva.
Un conversatorio para abordar la prevención
El calendario continuará el viernes 23 de octubre, de 11 a 14, con el conversatorio “Conocer, prevenir y sanar”, que tendrá lugar en la Textil Municipal Arcoíris, en avenida Coronel Aguirre y San Lorenzo.
El encuentro estará destinado a profundizar el abordaje de la temática y generar un espacio para el intercambio y la información en torno al cáncer de mama.
La agenda tendrá su actividad central el domingo 25 de octubre, de 15 a 20, en la Plaza del Ferroviario, con la propuesta denominada “VGG Modo Rosa: Un lazo para cuidarnos”.
Salud, actividad física y participación comunitaria
Durante la jornada central se instalará un dispositivo de información y concientización a cargo de profesionales de la salud, con orientación sobre autoexamen y controles anuales.
Además, habrá propuestas de actividad física y clases abiertas de Ritmos y Zumba, vacunación y una feria de emprendedores y artesanos.
Entre las iniciativas previstas también se encuentra “Vestimos a la salud”, una actividad colectiva que invita a llevar retazos de tela rosa para confeccionar un lazo, además de participar con una remera o accesorio de ese color.
El cierre incluirá “El Cumbión de VGG” y su baile social, como parte de una jornada que buscará combinar información y prevención con actividades abiertas a la comunidad.