La segunda etapa de la obra se ejecuta en el sector este del casco urbano y contempla 1.110 metros de cañería principal, 675 metros de impulsión, siete bocas de registro y 16 conexiones domiciliarias. La inversión supera los $157 millones y el plazo previsto es de seis meses.
Avanza la segunda etapa de ampliación de la red cloacal en Pilar
La segunda etapa de la obra se ejecuta en el sector este del casco urbano y contempla 1.110 metros de cañería principal, 675 metros de impulsión, siete bocas de registro y 16 conexiones domiciliarias. La inversión supera los $157 millones y el plazo previsto es de seis meses.
La segunda etapa de ampliación del sistema de desagües cloacales de Pilar, en el departamento Las Colonias, ya se encuentra en marcha. Los trabajos se desarrollan en el sector este del casco urbano, una zona que registró un crecimiento sostenido en los últimos años.
La obra contempla la incorporación de más de 1.700 metros de infraestructura cloacal y permitirá extender la cobertura del servicio a nuevas áreas de la localidad, acompañando el crecimiento urbano y la demanda de infraestructura sanitaria.
El proyecto cuenta con una inversión superior a los $157 millones y tiene un plazo de ejecución estimado en seis meses.
Más de 1.700 metros de infraestructura
De acuerdo con los detalles técnicos del proyecto, la intervención incluye la colocación de 1.110 metros de cañería principal de PVC, junto con siete nuevas bocas de registro y 16 conexiones domiciliarias.
A esto se suma la construcción de una estación elevadora, que contará con una conducción de impulsión de 675 metros para transportar los efluentes hasta el sistema general de la localidad.
La nueva infraestructura permitirá ampliar la capacidad de la red y extender el servicio hacia un sector que viene incorporando nuevas construcciones.
Una estación elevadora para incorporar al sistema
La estación elevadora tendrá la función de impulsar los efluentes a través de la nueva cañería de PVC hasta su conexión con el sistema general de desagües.
Según las especificaciones del proyecto, esta infraestructura permitirá transportar el caudal requerido y garantizar el funcionamiento de la red en los sectores incorporados durante esta segunda etapa.
Las nuevas cañerías y bocas de registro serán ejecutadas bajo criterios de pendiente hidráulica y estanqueidad, con el objetivo de favorecer la evacuación de los efluentes y reducir las posibilidades de filtraciones.
Una obra vinculada al crecimiento urbano
La ampliación se desarrolla en el sector este de Pilar, donde el crecimiento de la planta urbana incrementó la necesidad de extender los servicios básicos.
La incorporación de nuevas conexiones permitirá avanzar en la cobertura cloacal y reducir la dependencia de sistemas individuales de disposición de efluentes, como pozos negros y fosas sépticas.
Desde el punto de vista sanitario y ambiental, la extensión de la red busca mejorar las condiciones de disposición de los efluentes y reducir los riesgos asociados a filtraciones y desbordes.
Para la ejecución de esta segunda etapa, la Provincia asignó a la Comuna de Pilar un aporte superior a $157 millones, que será desembolsado en tres tramos. Los fondos estarán destinados a la compra de materiales, el equipamiento electromecánico y la mano de obra.
Con un plazo estimado de seis meses, la obra permitirá incorporar nueva infraestructura al sistema cloacal de Pilar y ampliar progresivamente la cobertura del servicio en el área urbana.