Más infraestructura sanitaria

Avanza la segunda etapa de ampliación de la red cloacal en Pilar

La segunda etapa de la obra se ejecuta en el sector este del casco urbano y contempla 1.110 metros de cañería principal, 675 metros de impulsión, siete bocas de registro y 16 conexiones domiciliarias. La inversión supera los $157 millones y el plazo previsto es de seis meses.