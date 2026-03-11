#HOY:

Investigan su origen

Venado Tuerto: secuestraron piezas de gran valor cultural y arqueológico

La Fiscalía Federal y Gendarmería Nacional realizan múltiples allanamientos en domicilios y depósitos vinculados a la comercialización de antigüedades. Hasta el momento, se han contabilizado cerca de 80 objetos recuperados.

El principal investigado es una persona dedicada a la venta de antigüedades.El principal investigado es una persona dedicada a la venta de antigüedades.
En el marco de una investigación conjunta entre la Fiscalía Federal de Venado Tuerto y la Gendarmería Nacional, se lleva a cabo este martes en la tarde un importante despliegue por la comercialización de piezas que forman parte del patrimonio cultural, histórico y arqueológico.

El principal investigado es una persona dedicada a la venta de antigüedades que opera en la ciudad.

El operativo, que inició el pasado martes por la tarde y aún continúa en desarrollo, incluyó el registro de dos domicilios particulares ubicados en las intersecciones de Edison e Iturraspe, y en la calle Colón, de la localidad del sur santafesino.

Asimismo, las fuerzas de seguridad inspeccionaron dos depósitos situados en calle Dean Funes y en 9 de Julio al 1100.

Según informaron las autoridades judiciales, aunque la medida aún no ha finalizado, ya se han secuestrado cerca de 80 objetos de gran valor histórico.

Las tareas de catalogación y aseguramiento de las piezas continúan para determinar el alcance total del material recuperado y su procedencia exacta.

