Robaron un tanque cisterna en el sur santafesino y lo recuperaron en Córdoba

Un acoplado cisterna con combustible fue sustraído el sábado 15 de febrero, alrededor de las 19:20, en jurisdicción de la localidad de Carmen.
Un acoplado cisterna con combustible fue sustraído el sábado 15 de febrero, alrededor de las 19:20, en jurisdicción de la localidad de Carmen.
La víctima, identificada como Adrián A., denunció la sustracción del equipo desde un campo ubicado sobre la Ruta Provincial 94. La causa fue caratulada como “robo” y quedó bajo intervención judicial.
A partir de la denuncia, personal policial inició un relevamiento de las cámaras de seguridad de la localidad. Las imágenes permitieron determinar que los presuntos autores se movilizaban en una camioneta Nissan Frontier color gris, que trasladaba el tanque cisterna mediante enganche.
El vehículo fue visto circular por la Ruta Provincial 94 en dirección a la Ruta Nacional 33, lo que motivó la activación inmediata de un operativo cerrojo en el ámbito de la Unidad Regional VIII.
La secuencia se reconstruyó en tiempo real gracias a la articulación entre distintos centros de monitoreo del sur provincial.
A las 21:31, desde el Centro de Monitoreo de Venado Tuerto informaron que el rodado había sido detectado por el sistema de videovigilancia en la ciudad de Firmat. Minutos más tarde, desde la localidad de Arteaga confirmaron que la camioneta también había sido observada en esa jurisdicción
Con esos datos, el jefe policial de la zona inició un seguimiento controlado mientras mantenía comunicación constante con las dependencias intervinientes. El desplazamiento indicaba que los sospechosos se dirigían hacia el límite interprovincial.
Cerca de las 22:30 se informó que el tanque cisterna había sido desacoplado en un camino rural. Los ocupantes del vehículo se dieron a la fuga por un camino de tierra en dirección a Camino de Aldao, ya en territorio cordobés.
La jurisdicción pasó entonces a la provincia de Córdoba. Por disposición de la Fiscalía de Marcos Juárez, el acoplado fue trasladado a la localidad de Cruz Alta, donde quedó a resguardo.
En paralelo, se dio intervención al fiscal en turno de Venado Tuerto respecto de las actuaciones practicadas y del recupero del bien.
Si bien el tanque cisterna fue recuperado pocas horas después del robo, no hubo detenciones. La investigación continúa con el objetivo de identificar a los responsables y establecer si actuaron con apoyo externo o en el marco de una modalidad organizada.