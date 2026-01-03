En San Lorenzo

Inversión en infraestructura escolar: fondos del FAE para la Escuela “Nicasio Oroño”

La Escuela Nº 219 “Nicasio Oroño”, de barrio Las Quintas, recibió un aporte superior a los 15 millones de pesos del Fondo de Asistencia Educativa, que será destinado a obras de saneamiento. La entrega se realizó en un encuentro entre el intendente Leonardo Raimundo y autoridades de la institución.