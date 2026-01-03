Inversión en infraestructura escolar: fondos del FAE para la Escuela “Nicasio Oroño”
La Escuela Nº 219 “Nicasio Oroño”, de barrio Las Quintas, recibió un aporte superior a los 15 millones de pesos del Fondo de Asistencia Educativa, que será destinado a obras de saneamiento. La entrega se realizó en un encuentro entre el intendente Leonardo Raimundo y autoridades de la institución.
La Municipalidad concretó un nuevo aporte del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) destinado a mejorar la infraestructura escolar. En esta oportunidad, la Escuela Nº 219 “Nicasio Oroño”, ubicada en barrio Las Quintas, recibió un total de $15.284.200, que serán utilizados para la reparación de los desagües cloacales y la construcción de un pozo séptico.
La entrega del cheque se realizó este martes 30 de diciembre, en el marco de una reunión encabezada por el intendente Leonardo Raimundo junto a autoridades de la institución educativa.
Destino de los fondos
Desde la escuela explicaron que los trabajos previstos son fundamentales para garantizar condiciones sanitarias adecuadas en el establecimiento, mejorando así el entorno escolar para alumnos, docentes y personal no docente.
Las obras permitirán resolver problemas estructurales vinculados al sistema cloacal, una demanda histórica de la comunidad educativa del barrio.
El rol del Fondo de Asistencia Educativa
Durante el encuentro, el intendente Raimundo destacó la importancia del FAE como herramienta de gestión y participación. “El Fondo de Asistencia Educativa es un mecanismo transparente, equitativo y democrático mediante el cual las comunidades escolares deciden la distribución de los fondos”, señaló.
En ese sentido, remarcó que el rol del Municipio es cumplir con la normativa vigente y asegurar que los recursos lleguen en tiempo y forma. “De esta manera garantizamos la disponibilidad de los fondos y, en definitiva, la óptima condición de los espacios educativos”, agregó.
Inversión sostenida en educación
Desde el Ejecutivo local también se destacó el volumen de recursos destinados al sistema educativo durante el último año. Entre el Fondo de Asistencia Educativa y el Fondo de Financiamiento Educativo, las escuelas y jardines públicos de la ciudad recibieron durante 2025 más de 325 millones de pesos.
Esta inversión sostenida, remarcaron, forma parte de una política orientada a fortalecer la infraestructura escolar y acompañar a las instituciones en la mejora de sus condiciones edilicias.