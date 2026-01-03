Servicios de salud: el 107 se fortalece en San Jerónimo Norte
El servicio de emergencias 107 atraviesa una transformación profunda en San Jerónimo Norte. Con más recursos humanos, mayor presencia territorial y un notable incremento en los traslados, el sistema dejó atrás un esquema pasivo para convertirse en un servicio activo, dinámico y clave en la atención sanitaria de la comunidad.
El servicio de emergencias 107 experimentó una mejora sustancial en San Jerónimo Norte. Foto: Archivo
El servicio de emergencias 107 experimentó una mejora sustancial en San Jerónimo Norte, marcando un antes y un después en la forma de responder ante situaciones críticas. Hoy se consolida como un sistema activo y en permanente movimiento, con salidas frecuentes y una demanda creciente.
Este cambio se refleja claramente en los números: el total de traslados se triplicó en la ciudad, evidenciando una mayor capacidad de respuesta y una mejor articulación del sistema de salud local frente a emergencias y derivaciones.
Más equipo para una mejor atención
Uno de los avances más significativos fue la incorporación de una enfermera al equipo del 107, quien acompaña al chofer durante los traslados.
Esta mejora permite brindar asistencia inmediata, control y seguimiento del paciente cuando la situación lo requiere, elevando la calidad de la atención prehospitalaria.
Además, esta reorganización posibilita que los médicos de guardia permanezcan en el hospital, garantizando la continuidad de la atención médica en el establecimiento y optimizando los recursos humanos disponibles ante emergencias simultáneas.
Presencia activa en los eventos de la ciudad
El fortalecimiento del servicio no se limita a las urgencias diarias. El 107 también tuvo una participación activa en eventos masivos que forman parte de la agenda local, como el Running, Valesanito y la Fiesta de la Leche, asegurando cobertura sanitaria y acompañando a la comunidad en cada encuentro.
Esta presencia refuerza la prevención, la seguridad y la tranquilidad de vecinos y visitantes, consolidando al servicio como un actor central en la vida social y deportiva de la ciudad.
Salud pública que cuida todos los días
La transformación del 107 en San Jerónimo Norte es el resultado de una decisión clara de fortalecer los servicios de salud, priorizando la atención oportuna, la eficiencia y el cuidado de los vecinos.
Con más recursos, mayor organización y una presencia constante, el sistema de emergencias se posiciona como una herramienta fundamental para salvar tiempo y, sobre todo, vidas.