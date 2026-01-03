Departamento Las Colonias

Servicios de salud: el 107 se fortalece en San Jerónimo Norte

El servicio de emergencias 107 atraviesa una transformación profunda en San Jerónimo Norte. Con más recursos humanos, mayor presencia territorial y un notable incremento en los traslados, el sistema dejó atrás un esquema pasivo para convertirse en un servicio activo, dinámico y clave en la atención sanitaria de la comunidad.