Franck: etapa final para las obras de ampliación de la Ruta Nº 6

La localidad de Franck se encuentra en una etapa de importantes transformaciones, enfocándose tanto en la mejora de la infraestructura vial.
Este proyecto, crucial para la seguridad vial de la zona, incluye la construcción de dársenas de giro en las intersecciones con las calles Telmo Albrecht y Monseñor Zaspe, así como la creación de un espacio exclusivo para la parada de colectivos interurbanos.
Las obras de ensanche en el acceso sur de Franck, sobre la Ruta Provincial Nº 6, entran en su fase final.
Una vez concluida esta etapa, se implementarán semáforos en el sector para reforzar la seguridad de los peatones y conductores.
Esta iniciativa se ha llevado a cabo con recursos propios de la comuna, complementados por una significativa inversión de más de 65 millones de pesos por parte de Vialidad Provincial.
En paralelo a las mejoras de infraestructura, la comunidad de Franck se prepara para una jornada de reflexión y aprendizaje. El próximo sábado 23 de agosto, se llevará a cabo el encuentro “Descubriendo el Mundo de las Infancias” en el Salón de la Asociación “La Fraternal”, a partir de las 9:00 horas.
La jornada, dirigida a profesionales de la salud y la educación, padres y público en general, abordará temas clave como el desarrollo infantil en la era digital, los desafíos del desarrollo desde una perspectiva inclusiva, el rol fundamental de la familia y la neurodiversidad en el ámbito escolar.
La disertación estará a cargo del Dr. Rubén Omar Sosa. El objetivo es generar un espacio de diálogo y reflexión para construir una infancia con más oportunidades, destacando la importancia de la participación de toda la comunidad.
La iniciativa, impulsada por la comisión de la asociación y su presidenta María Isabel Jullier, tuvo como objetivo principal “poner voces a los que no tuvieron”, según las palabras de la escritora Susana Andereggen, cuyas reflexiones fueron citadas por Alicia Brunas, una de las autoras presentes.
El encuentro se centró en la valoración del sacrificio y el gran legado de los inmigrantes suizos, transformando “esas ausencias en presencias vivas”.
El evento contó con la presencia de la vicepresidenta de la Comuna de Franck, Graciela Rossi, y reunió a un destacado grupo de escritores y traductores que han dedicado su trabajo a la preservación de la memoria histórica:
Hugo Albrecht, autor de “La persistencia de la sangre”.
Alicia Brunas Pfaffen, autora de “Mujeres de mi vida”.
Rodolfo Gustavo Zenklusen y Ana María Zenklusen, autores de “Los Zenklusen”.
Gustavo Karlen, autor de “Volver a Törbel. Historia de Teodulo y Walburga Karlen”.
Silvana Neumann, autora de “Gessler_Oroño, 150 años de historias y legados”.
José Luis Eggel-Lagger, autor de libros sobre la historia de San Jerónimo Norte.
Vera Hosennen, traductora y miembro de Entidades Valesanas Argentinas (EVA).
Irina Karlen, responsable de la edición gráfica de varias de las obras presentadas.
El público, descrito como “atento y participativo” por Brunas, acompañó a los expositores en una jornada que, según sus organizadores, no solo busca preservar el pasado, sino también entender el presente y proyectar el futuro de la comunidad a partir del ejemplo de sus ancestros.
El evento fue calificado como una “maravillosa jornada compartida” que destaca la importancia de los vínculos comunitarios y el poder de la literatura para mantener viva la identidad de un pueblo.
