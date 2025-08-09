Conexión segura

Franck: etapa final para las obras de ampliación de la Ruta Nº 6

Este proyecto, crucial para la seguridad vial de la zona, incluye la construcción de dársenas de giro en las intersecciones con las calles Telmo Albrecht y Monseñor Zaspe, así como la creación de un espacio exclusivo para la parada de colectivos interurbanos.