En el complejo habitacional de la Unión Obreros Metalúrgicos (UOM) de Gálvez, departamento San Jerónimo, comenzó a desarrollarse un programa de mejoramiento barrial que contempla acciones destinadas a beneficiar a 192 familias. La propuesta apunta a fortalecer la organización comunitaria, facilitar la regularización dominial de las viviendas y avanzar en la ejecución de obras menores de infraestructura.
Mejoramiento barrial en Gálvez: impulsan la regularización de viviendas y obras de infraestructura
La iniciativa contempla acciones para fortalecer la organización de los vecinos, avanzar en la regularización dominial de las viviendas y realizar obras menores de infraestructura. El trabajo incluye instancias de capacitación y asesoramiento para los residentes del barrio.
En ese marco, equipos técnicos de la Secretaría de Hábitat y Vivienda del Ministerio de Obras Públicas mantuvieron un encuentro abierto con los residentes para explicar la metodología de trabajo y las distintas etapas previstas. El abordaje contempla intervenciones periódicas y espacios de participación para acompañar el proceso de transformación del complejo habitacional.
La iniciativa se desarrolla a través del programa Esfuerzos Compartidos, una herramienta que promueve la conformación de consorcios y la participación de los vecinos en la planificación y el sostenimiento de las mejoras en sus barrios.
Tres ejes para mejorar el barrio
La directora provincial de Vinculación del Hábitat, Paola Pallero, explicó que el programa alcanzará a las 192 familias del complejo UOM y detalló las principales líneas de acción previstas para el sector.
Según precisó, el abordaje se estructura sobre tres ejes. El primero contempla talleres de capacitación para acompañar la conformación de consorcios y fortalecer la convivencia entre los residentes. El segundo está orientado a la regularización dominial, con el objetivo de que las familias puedan avanzar en la obtención del título definitivo de sus viviendas.
El tercer componente incluye la ejecución de obras menores de infraestructura, que se llevarán adelante en función de las necesidades del complejo y del compromiso de los adjudicatarios con el mejoramiento de los espacios comunes.
Regularización de viviendas y organización comunitaria
Uno de los objetivos centrales de la propuesta es acompañar a los residentes en los trámites necesarios para regularizar la situación dominial de sus unidades habitacionales. Este proceso busca brindar mayor seguridad jurídica a las familias y avanzar hacia la titularidad definitiva de sus hogares.
En paralelo, las instancias de capacitación permitirán trabajar sobre la organización de los consorcios, la convivencia y las responsabilidades compartidas en el mantenimiento de los espacios comunes.
La metodología prevé un acompañamiento técnico sostenido, con encuentros periódicos para asesorar a los vecinos y facilitar las distintas gestiones vinculadas con el programa.
Articulación para las mejoras del complejo
Por su parte, el intendente de Gálvez, Mariano Busso, destacó la importancia del acompañamiento a las familias y del trabajo coordinado entre los equipos técnicos y el gobierno local.
El mandatario señaló que el Municipio participará en el asesoramiento a los residentes y en la facilitación de las gestiones técnicas necesarias para avanzar con las distintas etapas de la iniciativa.
De esta manera, el programa Esfuerzos Compartidos propone un abordaje integral del complejo UOM, que combina organización vecinal, regularización de las viviendas y mejoras en la infraestructura, con el propósito de contribuir a una mejor calidad de vida para las 192 familias que residen en el sector.