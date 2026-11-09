Departamento San Jerónimo

Mejoramiento barrial en Gálvez: impulsan la regularización de viviendas y obras de infraestructura

La iniciativa contempla acciones para fortalecer la organización de los vecinos, avanzar en la regularización dominial de las viviendas y realizar obras menores de infraestructura. El trabajo incluye instancias de capacitación y asesoramiento para los residentes del barrio.