La localidad de Matilde continúa avanzando con un conjunto de intervenciones destinadas a mejorar su infraestructura educativa y urbana.
Programa 1000 Aulas: avanza la construcción de nuevos espacios educativos en Matilde
La construcción de nuevos espacios educativos en Matilde registra un avance cercano al 50% y beneficiará a las escuelas Primaria N.º 362 "Mariano Moreno" y Secundaria "20 de Septiembre". El presidente comunal, Lucas Saldaño, confirmó que la obra avanza de acuerdo con los plazos previstos y que la próxima semana comenzará la colocación de los techos.
Entre los proyectos más importantes se encuentra la ampliación y refuncionalización de los espacios de las escuelas Primaria N.º 362 "Mariano Moreno" y Secundaria "20 de Septiembre", una obra que se ejecuta a través del programa provincial 1000 Aulas y que actualmente presenta un avance de entre el 48 y el 50%.
El presidente comunal, Lucas Saldaño, destacó a El Litoral el ritmo de ejecución de los trabajos y confirmó que la obra se desarrolla conforme a los tiempos establecidos.
"La pasada semana tuvimos una recorrida con representantes del Ministerio de Educación, la arquitecta de la comuna y el contratista. Estuvimos viendo los avances y ya estamos en condiciones de avanzar con el segundo desembolso para poder continuar con los trabajos", explicó.
Durante la visita se constató el progreso de las tareas y se evaluaron las próximas etapas de construcción. Según adelantó el mandatario, la semana próxima comenzará la colocación de los techos tanto del aula nueva como del espacio que se está recuperando a partir de una antigua galería cerrada.
"Desde el Ministerio estaban muy contentos por el avance de obra. El tiempo acompañó, el contratista viene cumpliendo en tiempo y forma y los progresos son palpables. Estamos aproximadamente en un 48 o 50%", señaló Saldaño.
Dos escuelas, nuevos espacios y una reorganización funcional
La intervención se desarrolla en el predio que comparten las dos instituciones educativas y contempla mucho más que la construcción de dos aulas. El proyecto apunta también a recuperar sectores que permanecían cerrados y reorganizar las dependencias para mejorar el funcionamiento cotidiano de ambos establecimientos.
Saldaño explicó que la iniciativa contempla una planificación integral para resolver algunas dificultades que se presentaban por la superposición de actividades y la falta de espacios diferenciados.
"El programa 1000 Aulas va más allá de las dos aulas. Es un proyecto más ambicioso, porque recuperamos espacios y les damos funcionalidad a bloques que estaban cerrados y que generaban inconvenientes a la hora de trabajar como corresponde", indicó.
Como ejemplo, mencionó que anteriormente algunas actividades de las instituciones se desarrollaban en sectores compartidos. En determinadas ocasiones, mientras la directora mantenía una reunión, los alumnos debían atravesar ese espacio para llegar a la biblioteca. Una situación similar se presentaba en el sector de la cocina de la escuela secundaria.
Con la reorganización prevista, cada dirección contará con un espacio propio y se unificará el sector de cocina para ambas instituciones. Además, el proyecto incluye la refacción integral de los sanitarios utilizados por los estudiantes.
La expectativa de la Comuna es que los trabajos puedan estar finalizados para el comienzo del próximo ciclo lectivo, de manera que alumnos, docentes y directivos encuentren una infraestructura renovada al regresar a las actividades.
Saldaño también remarcó la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado y las autoridades educativas. "Tanto para el Gobierno provincial como para la Comuna, la salud y la educación son prioridades. Por eso venimos trabajando siempre codo a codo con las instituciones educativas", sostuvo.
En ese sentido, valoró el acompañamiento de las autoridades provinciales y las gestiones realizadas para concretar las mejoras en el establecimiento, que se suman a otras intervenciones ejecutadas anteriormente, entre ellas la solución de problemas de infraestructura vinculados con un socavón en el predio escolar.
El bulevar San Martín suma nuevos elementos de diseño urbano
En paralelo con las obras educativas, Matilde continúa con el proceso de renovación de su infraestructura urbana, con especial atención en el bulevar San Martín, uno de los espacios que está experimentando una transformación en su imagen.
Saldaño manifestó su satisfacción por el desarrollo de los trabajos y señaló que la intervención comienza a mostrar una nueva fisonomía. Entre los elementos previstos se encuentra la construcción de dos monolitos, ubicados en los extremos del bulevar, que tendrán como referencia al General José de San Martín.
"El bulevar San Martín ya está tomando forma. La verdad es que estamos muy contentos porque le está cambiando la imagen urbana a Matilde", expresó.
Los nuevos elementos ornamentales se incorporarán al diseño general del paseo y buscarán reforzar su identidad histórica y cultural. "Se proyectaron dos monolitos, en frente y contrafrente del bulevar, en homenaje al General San Martín. Es algo que viene a embellecer y a darle otra vuelta de rosca a la imagen que queremos para Matilde", explicó.
En cuanto a la infraestructura de iluminación, el mandatario comunal confirmó que las columnas ya fueron colocadas y cuentan con el cableado correspondiente.