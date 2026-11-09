Departamento Las Colonias

Programa 1000 Aulas: avanza la construcción de nuevos espacios educativos en Matilde

La construcción de nuevos espacios educativos en Matilde registra un avance cercano al 50% y beneficiará a las escuelas Primaria N.º 362 "Mariano Moreno" y Secundaria "20 de Septiembre". El presidente comunal, Lucas Saldaño, confirmó que la obra avanza de acuerdo con los plazos previstos y que la próxima semana comenzará la colocación de los techos.