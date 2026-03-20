Departamento Las Colonias

Comenzó la obra del gasoducto industrial en San Carlos Centro, un hito para el desarrollo local

El comienzo de los trabajos se concretó tras la adquisición de la totalidad de los materiales y la finalización de las gestiones ante Litoral Gas y el ENARGAS, organismos responsables de otorgar las autorizaciones correspondientes, luego del cumplimiento de todos los requisitos técnicos exigidos.