Comenzó la obra del gasoducto industrial en San Carlos Centro, un hito para el desarrollo local
El comienzo de los trabajos se concretó tras la adquisición de la totalidad de los materiales y la finalización de las gestiones ante Litoral Gas y el ENARGAS, organismos responsables de otorgar las autorizaciones correspondientes, luego del cumplimiento de todos los requisitos técnicos exigidos.
San Carlos Centro avanza con el gasoducto del área industrial tras años de gestiones. Foto: Archivo
Luego de un extenso proceso administrativo y técnico, el Gobierno de San Carlos Centro dio inicio a la obra de ejecución, construcción y puesta en marcha del gasoducto que abastecerá al Área Industrial Oficial de Desarrollo, una infraestructura largamente esperada que marcará un antes y un después para el sector productivo local.
El comienzo de los trabajos se concretó tras la adquisición de la totalidad de los materiales y la finalización de las gestiones ante Litoral Gas y el ENARGAS, organismos responsables de otorgar las autorizaciones correspondientes, luego del cumplimiento de todos los requisitos técnicos exigidos.
Inversión millonaria
La obra, considerada un verdadero hito para la comunidad por su magnitud, impacto e inversión, permitirá que en el corto plazo el área industrial cuente con gas natural, un servicio esencial para el funcionamiento y la radicación de nuevas industrias.
En este sentido, desde el municipio destacaron que ya existen empresas instaladas en el predio y otras en proceso de radicación, lo que refuerza la importancia estratégica de este avance.
Comenzaron las obras de gasoducto en el Parque Industrial de San Carlos Centro
Los trabajos están a cargo de la firma Chimen Aike, adjudicataria del proyecto a través del correspondiente proceso licitatorio. La inversión, que asciende a valores actuales a aproximadamente 1.600 millones de pesos, es afrontada con recursos propios del municipio junto a Lheritier Argentina S.A., una empresa local que acompaña e impulsa la iniciativa desde sus comienzos.
En cuanto a las tareas técnicas, el responsable de la constructora, Marcos Maza, detalló que en esta primera etapa se llevan adelante los trabajos de desfile y soldadura de cañerías.
Una obra clave
Posteriormente, se avanzará con los procesos de gammagrafiado, arenado y revestimiento, para luego proceder al enterrado de la cañería. Finalmente, se realizarán las pruebas necesarias hasta la puesta en funcionamiento del sistema.
Comenzaron las obras de gasoducto en el Parque Industrial de San Carlos Centro
Por su parte, el intendente Juan José Placenzotti destacó el impacto de la obra no solo en términos productivos, sino también sociales. “Es impresionante el despliegue de maquinarias y personal en el lugar. Mucha de la mano de obra empleada es local, y eso también nos da satisfacción”, señaló, subrayando la generación de empleo que implica el proyecto.
Asimismo, el mandatario remarcó la importancia de haber alcanzado este avance luego de años de trabajo y gestiones. “Finalmente comenzamos a palpar este gran sueño por el que tanto trabajamos. Es otro hecho concreto que nos llena de orgullo”, expresó.
La concreción del gasoducto no solo permitirá mejorar la competitividad de las empresas instaladas, sino que también posiciona a San Carlos Centro como un polo industrial en crecimiento dentro de la región, generando condiciones favorables para la inversión, el empleo y el desarrollo económico sostenido.
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