El Trébol: avanza la segunda etapa del proyecto de pavimentación

Con una inversión provincial superior a los 670 millones de pesos, se da continuidad a la segunda etapa de un proyecto que contempla tareas de pavimentación y de cordón cuneta en cuadras de la ciudad.
Actualmente, se avanza con la construcción de cordón cuneta y ripiado en otras 5 cuadras, las que se sumarían a las 11 que ya fueron terminadas. En este sentido, las calles intervenidas con maquinarias son: Rosendo Fraga, entre Corrientes y San Juan; Bianchi, entre Córdoba y Europa; y Córdoba entre Bianchi y Leiva.
Con una inversión provincial superior a los 670 millones de pesos, se da continuidad a la segunda etapa de un proyecto que contempla tareas de pavimentación y de cordón cuneta en cuadras de la ciudad.
De este modo, el gobierno provincial vuelve a dar apoyo a los proyectos que la Municipalidad impulsa para mejorar la transitabilidad en distintos barrios.
Actualmente, se avanza con la construcción de cordón cuneta y ripiado en otras 5 cuadras, las que se sumarían a las 11 que ya fueron terminadas. En este sentido, las calles intervenidas con maquinarias son: Rosendo Fraga, entre Corrientes y San Juan; Bianchi, entre Córdoba y Europa; y Córdoba entre Bianchi y Leiva.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó: “Estas obras representan una muestra clara de la decisión política para sostener y robustecer nuestro plan de obra pública en toda la provincia. Puntualmente en este caso de El Trébol, se trabajó mucho a la par del senador Estaban Motta y de la intendenta Natalia Sánchez, quienes tenían el proyecto elaborado, incluso fueron coordinando la ejecución de las cuadras con sus equipos".
"Estamos supervisando estos trabajos que ya superan un 50% de ejecución en su etapa actual. Queremos que cada localidad, sin importar su tamaño, sienta el acompañamiento de un Estado provincial presente, que impulsa el desarrollo y el crecimiento sostenido", agregó el ministro Enrico.
En este sentido, el senador por el departamento San Martín, Esteban Motta, valoró el trabajo articulado y dijo que “desde el Senado impulsamos y gestionamos estas obras porque sabemos que el interior productivo necesita conectividad y mejores servicios. Este trabajo en equipo entre la provincia y el municipio es lo que permite igualar oportunidades para todos los vecinos del departamento".
Por su parte, la intendenta de El Trébol, Natalia Sanchez, destacó el impacto integral de la intervención.
"Para nosotros, estas 16 cuadras representan un antes y un después. No sólo sumamos infraestructura vial, seguridad y transitabilidad para quienes circulan a diario, sino que también era fundamental empezar a trabajar y mejorar la estética de nuestra ciudad. El pavimento ordena, jerarquiza y embellece los barrios".
"Queremos agradecer profundamente al Gobierno provincial por atender esta necesidad. Estas gestiones conjuntas permiten que El Trébol avance después de muchos años de espera, logrando una transformación que los vecinos ya pueden ver y disfrutar", concluyó la intendenta.