Departamento San Martín

El Trébol: avanza la segunda etapa del proyecto de pavimentación

Actualmente, se avanza con la construcción de cordón cuneta y ripiado en otras 5 cuadras, las que se sumarían a las 11 que ya fueron terminadas. En este sentido, las calles intervenidas con maquinarias son: Rosendo Fraga, entre Corrientes y San Juan; Bianchi, entre Córdoba y Europa; y Córdoba entre Bianchi y Leiva.