Con nueva iluminación, ponen en valor el monumento a Malvinas en Matilde
El Ejecutivo local de Matilde llevó adelante la renovación del sistema de iluminación del monumento a Malvinas, un espacio emblemático que rinde homenaje a los caídos y a su héroe local, José Luis Peralta.
"Seguimos poniendo en valor nuestros espacios y nuestra historia",señalaron.
En el marco de las acciones destinadas a poner en valor los espacios públicos y fortalecer la memoria colectiva, la comunidad de Matilde concretó la instalación de una nueva iluminación en el monumento a la Guerra de Malvinas, un sitio cargado de significado para los vecinos.
"Seguimos poniendo en valor nuestros espacios y nuestra historia",señalaron.
La intervención incluyó también la puesta en valor del espacio dedicado a José Luis Peralta, figura emblemática para la localidad, reforzando así el reconocimiento y el homenaje permanente a quienes formaron parte de la historia nacional.
Un espacio que gana visibilidad
Con la nueva iluminación, el monumento mejora notablemente su visibilidad durante la noche, lo que no solo realza su presencia en el entorno urbano, sino que también contribuye a su preservación y cuidado.
Desde la comuna destacaron que este tipo de obras permite revalorizar sitios históricos, generando condiciones más seguras y accesibles para quienes se acercan a recordar y reflexionar.
Identidad y memoria colectiva
Las autoridades remarcaron que estas iniciativas no solo tienen un impacto estético, sino que también fortalecen la identidad local. Mantener en condiciones estos espacios significa sostener viva la memoria y transmitir a las nuevas generaciones el valor de la historia y el respeto por quienes la protagonizaron.
En este sentido, el monumento a Malvinas se consolida como un punto de encuentro para la comunidad, especialmente en fechas conmemorativas.
Trabajo local y compromiso
La obra contó con la participación de Gonzalo Brussa, cuyo trabajo fue especialmente reconocido por las autoridades, destacando la importancia de la mano de obra local en el desarrollo de este tipo de proyectos.
La mejora en la iluminación se traduce también en mayor seguridad para el sector, sumando un beneficio adicional para los vecinos y reafirmando el compromiso de continuar con acciones que integren infraestructura, memoria y comunidad.