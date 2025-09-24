Venado Tuerto: la mamá contó como nació la admiración de Genaro por los Héroes de Malvinas

En una nota anterior, contábamos cómo este pequeño venadense de solo 5 años emocionó a tres Veteranos de Malvinas (Sergio Moreno, Juan Carlos Lagos y Miguel Vega), quienes fueron invitados para celebrar con el niño su cumpleaños, hoy su mamá Belén Zurek detalló a El Litorl, aún emocionada y sorprendida, cómo surgió esta admiración de Genaro hacia las Islas y los excombatientes.
Su fascinación por la causa Malvinas no nació de relatos familiares o cercanos, sino de una experiencia educativa que despertó en él una profunda curiosidad por los soldados argentinos.
El jardín de infantes inspiró a Genaro
El interés de Genaro por las Malvinas comenzó “el 2 de abril, cuando en su jardín de infantes se habló sobre las Islas”, cuenta Belén.
El interés de Genaro por la historia de Malvinas inició el 2 de Abril, en el Jardín de Infantes. Foto: Gentileza.
El niño asiste a salita de 4 años en el Jardín de Infantes N° 353 y ese día de abril la mención del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas en el aula marcó al pequeño alumno, tanto que al llegar a su casa sorprendió a su familia repitiendo con convicción que "las Islas Malvinas son argentinas" y a partir de ese momento comenzó a prestar atención a las historias que veía en la televisión, especialmente en el programa infantil "Zamba" (Paka-Paka), que se convirtió en una fuente de aprendizaje para él. Tanto fue el interés, que sigue conociendo la vida de grandes figuras de la Historia como Manuel Belgrano, a través de la serie animada.
El cumpleaños temático y un sueño cumplido
La pasión de Genaro llegó a su punto más visible cuando su familia le preguntó de qué quería que fuera su fiesta de cumpleaños. Mientras su mamá le sugería temáticas populares como “Sonic”, la respuesta de del niño fue firme y decidida: "No, no, de la Islas Malvinas".
Genaro y su familia junto a los Veteranos de Malvinas. Foto: Gentileza.
La familia, conmovida por su fanatismo, se propuso cumplir su deseo. Así fue que la tía del pequeño contactó a los excombatientes durante un evento y les contó sobre Genaro, su admiración por los "luchadores de las Malvinas" y su cumpleaños. Lo que Genaro no sabía era que le estaban preparando una sorpresa inolvidable.
Él, inocentemente, le había dicho a su mamá: "Mirá si vienen los soldados", a lo que ella le respondió que le pidiera a Dios que se los mandara.
El día de su fiesta, mientras Genaro jugaba, su madre le dijo: "Me parece que Dios te escuchó". Al ver a los veteranos llegar, el niño "salió corriendo", recuerda Belén. El abrazo que les dio fue descrito como algo “sin nombre”, un momento profundamente emocionante para todos los presentes.
Para Genaro, ver a los soldados en su cumpleaños fue, en sus propias palabras, "un sueño cumplido", algo que su madre asegura que "jamás se va a olvidar".
La visita de los Veteranos venadenses no solo fue un regalo para el pequeño, sino también un momento de orgullo y alegría para toda la familia, que fue testigo de la inmensa felicidad de Genaro. Además, de haber dejado en los excombatientes el vívido ejemplo de que su causa sigue y seguirá vigente.
