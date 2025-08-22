En el sur santafesino

Casilda: reabrió el Centro de Salud Julio Maiztegui tras una completa refacción

El Ministerio de Salud inauguró las obras de reparación, impermeabilización y pintura, asegurando la funcionalidad y seguridad del centro de atención primaria del barrio Nueva Roma, que brinda servicios a más de 12.000 santafesinos.