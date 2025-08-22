Casilda: reabrió el Centro de Salud Julio Maiztegui tras una completa refacción
El Ministerio de Salud inauguró las obras de reparación, impermeabilización y pintura, asegurando la funcionalidad y seguridad del centro de atención primaria del barrio Nueva Roma, que brinda servicios a más de 12.000 santafesinos.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe puso en valor el Centro de Salud “Julio Maiztegui”, con una inversión de $87.751.959 destinada a obras de impermeabilización, reparación de cubiertas y cielorrasos, refuncionalización de consultorios y pintura interior y exterior. Las tareas, ejecutadas por Bordo Arquitectura SRL, fueron fundamentales para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del efector, que se encontraba afectado por filtraciones y humedad.
Durante las obras, el equipo de salud continuó atendiendo a los pacientes en el Centro de Cuidados Infantiles (CCI), en un trabajo coordinado con la Municipalidad de Casilda.
La ceremonia de reapertura contó con la presencia de la ministra de Salud de la provincia, Silvia Ciancio; el intendente, Guillermo Francella; Lisandro Vaccaro, director de Arquitectura del Ministerio de Salud; y Paulo Rubio, director del Hospital San Carlos.
Ciancio recorrió el efector
En su discurso, la ministra destacó el compromiso del gobierno provincial con espacios dignos para el personal y los usuarios. Señaló que “pensamos en los lugares dignos de trabajo para el equipo y también para los usuarios. Ese es el objetivo final”, y recordó otras líneas de trabajo para la recuperación de los edificios sanitarios, como el Programa Fonres, que alcanza a más de 200 localidades de toda la provincia.
Además, Ciancio valoró la continuidad de la atención durante la obra y remarcó el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro en la planificación y ejecución de estas intervenciones: "llevamos adelante mejoras en todos los niveles de atención y por eso hoy podemos inaugurar estas refacciones y, en los últimos días, hemos licitado obras para finalizar el hospital Regional Sur; y el Provincial, esta mañana, y estamos ultimando detalles para el Hospital Jaime Ferré, en Rafaela, que vamos a inaugurar este año”.
Por su parte, el intendente Francella destacó la importancia del trabajo conjunto entre el municipio, el Ministerio de Salud y el Hospital San Carlos para que las obras se completaran en tiempo y forma. Subrayó que “es un espacio vital para la ciudad que queríamos tener en las mejores condiciones para que los vecinos puedan tratar sus temas de salud”.
Fortalecer y cuidar la atención primaria
Lisandro Vaccaro, director de Arquitectura del Ministerio, puso en relieve el trabajo previo y la planificación de la obra, resaltando la importancia de combinar la infraestructura con la atención humana: “hacemos cada proyecto pensando en el personal y también en los santafesinos que acuden al sistema de salud, y es a ellos a quienes queremos agradecer por su compromiso mientras se desarrolló la obra, y a quienes también les pedimos cuidar este espacio en el día a día”.
El director del Hospital San Carlos, Paulo Rubio, agradeció a todos los involucrados y especialmente al personal por su compromiso durante el traslado temporal a otro edificio: “todos sabemos lo difícil que es mudar un centro de salud, por eso quiero agradecer al personal de la institución y a los usuarios. Esto fortalece la atención primaria de la salud, que es el objetivo del Ministerio y el que compartimos desde nuestra gestión”.
También participaron del acto, la secretaria de Salud municipal, Fernanda Olmedo; el subsecretario de Gestión Territorial Sur, Marcelo Krenz; la directora de la Región Rosario, Rosa Dutto; todo el equipo del centro y vecinos de la localidad, entre otros.
