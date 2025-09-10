En el sur santafesino

El legado de Pablo Riccheri: San Lorenzo recibirá una muestra histórica del ilustre militar

La exhibición, de carácter temporal, tendrá lugar en el Complejo Museológico, a partir del 3 de febrero próximo. La llegada de la colección a San Lorenzo se definió en una reunión que el intendente Leonardo Raimundo mantuvo con la ministra de Cultura de la provincia, Susana Rueda.