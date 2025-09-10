Cambia la fisonomía de la ciudad

Venado Tuerto: circunvalación, obra clave para la movilidad y el desarrollo urbano

El subsecretario de Movilidad y Transporte local, Eugenio Bernabei, destacó los distintos proyectos que buscan transformar la infraestructura vial y el transporte en la ciudad. En tal sentido, aseguró que la futura avenida de Circunvalación, junto con otras iniciativas locales de movilidad, como transporte público, ciclovías y sendas peatonales, ayudarán a optimizar la conectividad, fomentar el desarrollo económico y ordenar el tránsito.