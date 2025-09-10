Venado Tuerto: circunvalación, obra clave para la movilidad y el desarrollo urbano
El subsecretario de Movilidad y Transporte local, Eugenio Bernabei, destacó los distintos proyectos que buscan transformar la infraestructura vial y el transporte en la ciudad. En tal sentido, aseguró que la futura avenida de Circunvalación, junto con otras iniciativas locales de movilidad, como transporte público, ciclovías y sendas peatonales, ayudarán a optimizar la conectividad, fomentar el desarrollo económico y ordenar el tránsito.
En los últimos años, la ciudad de Venado Tuerto ha experimentado una notable mejora en su infraestructura de movilidad y transporte, gracias a las iniciativas de la Subsecretaría de Movilidad y Transporte. El subsecretario Eugenio Bernabei ha destacado varias obras y proyectos que han impactado positivamente en la circulación y la seguridad vial de la ciudad.
Una de las obras más importantes es la avenida de Circunvalación, que conectará las rutas nacionales 8 y 33. Aunque aún no está terminada, ya se ven los beneficios, como la pavimentación de la calle Fortín El Zapallar, que ha aliviado la congestión en barrios cercanos. Esta obra es considerada histórica y se espera que transforme la movilidad de Venado Tuerto en los próximos 50 años.
Mejoras
A nivel local, se han implementado más de 120 nuevos cruces peatonales con una pintura especial, un proceso termovial, que garantiza mayor durabilidad y visibilidad. Estos cruces se ubican en zonas estratégicas como el microcentro, escuelas y el Parque Municipal, buscando organizar el tránsito y mejorar la seguridad de los peatones.
El uso de la bicicleta como medio de transporte está en aumento, lo que ha generado la necesidad de crear más ciclovías. Aunque la ciudad tiene las condiciones ideales para esto, la Subsecretaría reconoce los desafíos de implementarlas en el centro, donde la concentración de comercios y bancos dificulta la convivencia con otros vehículos. Por ello, se está evaluando la mejor manera de expandir la red de ciclovías, promoviendo la educación vial y el uso compartido de las calles.
Uno de los cruces de la ciudad donde se luce la nueva demarcación con las sendas peatonales. Foto: MVT
El transporte urbano ha mostrado un crecimiento significativo, superando los 500 mil pasajeros en el primer semestre de 2025, un 10% más que el récord del año anterior. Este aumento es un claro indicador del éxito del sistema de gestión municipal y contribuye a reducir la cantidad de autos y motos en las calles, disminuyendo la congestión y las emisiones contaminantes.
Fotomultas
La implementación del sistema de fotomultas ha sido clave para mejorar la seguridad vial. Bernabei informó que las infracciones por cruzar semáforos en rojo han disminuido drásticamente, casi en un 90% en los cruces más conflictivos. Esto ha llevado a una reducción considerable de accidentes de tránsito en esas áreas. El objetivo principal de las fotomultas no es recaudatorio, sino educativo: generar un cambio en los hábitos de los conductores y promover una mayor responsabilidad al volante.
La implementación del sistema de fotomultas es uno de los avances más significativos en cuanto a la regulación del tránsito y la seguridad vial en la ciudad.
En cuanto a la circulación vehicular, se ha habilitado el giro a la derecha en la esquina de Santa Fe y Jujuy/Marconi, optimizando el tiempo de giro y agilizando el tránsito, especialmente en un momento de sobrecarga vehicular por las obras en la avenida Comandante Tomás Espora.
El subsecretario también se refirió al posible arribo de aplicaciones de viajes como los mototaxis. Aclaró que la ley nacional de tránsito prohíbe el transporte de pasajeros en motos por cuestiones de seguridad y, hasta el momento, no ha habido una solicitud formal ni un estudio de factibilidad que permita su operación en la ciudad. Tampoco han recibido propuestas formales de empresas como DiDi.
Por otro lado, se confirmó que la línea aérea Humming Airways reanudará sus operaciones hacia fines de septiembre. La municipalidad aprovechó la interrupción temporal del servicio para realizar trabajos de mantenimiento en la pista del Aeródromo “Tomás B. Kenny”.
Finalmente, el Sistema Integral de Estacionamiento Medido (SIEM) ha sido un éxito, con más de 50 mil usuarios y una buena aceptación por parte de la comunidad. El sistema digital se ha consolidado y se realizan constantes ajustes para mejorar la experiencia de los vecinos.
