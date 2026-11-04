Este fin de semana

Humboldt celebrará sus 158 años con una gran fiesta popular y espectáculos musicales

La celebración será el sábado 7 de noviembre, desde las 19.30, en el predio de la EETP N° 681 "Mercedes Álvarez de Segura". Coty Hernández y Bersuit Vergarabat encabezarán una programación que también incluirá artistas locales, danza, música y la coronación de las Embajadoras 2026. La entrada será libre y gratuita.