Humboldt se prepara para celebrar un nuevo aniversario con una noche de música, espectáculos y propuestas culturales para toda la comunidad.
Humboldt celebrará sus 158 años con una gran fiesta popular y espectáculos musicales
La celebración será el sábado 7 de noviembre, desde las 19.30, en el predio de la EETP N° 681 "Mercedes Álvarez de Segura". Coty Hernández y Bersuit Vergarabat encabezarán una programación que también incluirá artistas locales, danza, música y la coronación de las Embajadoras 2026. La entrada será libre y gratuita.
En el marco de los festejos por sus 158 años de historia, la localidad tendrá el próximo sábado 7 de noviembre una nueva edición de la Fiesta del Pueblo, con una programación que reunirá artistas de distintos géneros y expresiones culturales.
El encuentro comenzará a las 19.30 en el predio de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 681 "Mercedes Álvarez de Segura", con acceso libre y gratuito.
Entre los principales atractivos de la noche se destacan las actuaciones de Coty Hernández y Bersuit Vergarabat, dos propuestas musicales que aportarán diferentes estilos al escenario principal y convocarán a públicos de distintas generaciones.
Coty Hernández y Bersuit Vergarabat, los principales atractivos
La música tendrá un lugar central en la celebración. Coty Hernández y Bersuit Vergarabat serán los números destacados de una programación pensada para acompañar el festejo aniversario.
La presencia de Bersuit Vergarabat aportará el rock nacional a la fiesta, con un repertorio de canciones populares que marcaron distintas etapas de la música argentina. Por su parte, Coty Hernández sumará su propuesta musical a una noche que combinará diferentes ritmos y estilos.
Artistas locales, danza y expresiones culturales
La grilla también incluirá la participación de agrupaciones, talleres y artistas vinculados con la actividad cultural de Humboldt.
Entre las propuestas anunciadas se encuentran el Coro Gloriana, el espacio de música urbana, el Taller Comunal de Cumbia, Capullitos Alpinos, Los Candela y Solgym Fusión.
Además, participarán Nata y el Taller Comunal de Folklore, que aportarán música y danza tradicional a la celebración.
De esta manera, el escenario ofrecerá un espacio para expresiones artísticas de diferentes edades y disciplinas, con la participación de grupos y propuestas que forman parte de la vida cultural de la localidad.
Coronación de las Embajadoras 2026
Otro de los momentos previstos será la coronación de las Embajadoras 2026 de Humboldt, una instancia que formará parte de los festejos por el aniversario y de las actividades institucionales de la comunidad.
Con una programación que combina música en vivo, danza, artistas locales y espectáculos de alcance nacional, Humboldt se prepara para compartir una nueva Fiesta del Pueblo.
La celebración tendrá lugar el sábado 7 de noviembre, desde las 19.30, en el predio de la EETP N° 681, con entrada libre y gratuita, en una convocatoria abierta a vecinos y visitantes de toda la región.