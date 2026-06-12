Desarrollo infantil

Rosario amplía la atención con el nuevo ILAR ante un aumento del 30% en las consultas

Entre 2024 y mayo de 2026 las atenciones de niños, niñas y adolescentes con dificultades en el desarrollo crecieron un 30% en la red pública municipal. La ciudad pasó de 7 a 32 espacios territoriales desde 2017 y suma al ILAR como centro de mayor complejidad para profundizar tratamientos interdisciplinarios