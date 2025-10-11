Departamento Las Colonias

San Agustín fue sede de "Santa Fe en Movimiento" y avanza en infraestructura deportiva

Durante la jornada, la localidad recibió a estudiantes de Matilde y San Carlos Norte, quienes compartieron actividades recreativas y juegos educativos con los alumnos locales de la Escuela N° 1303 “Gral. San Martín” y la Escuela N° 352 “Domingo Faustino Sarmiento”. El encuentro fomentó la convivencia, el aprendizaje compartido y la integración entre comunidades educativas.