San Agustín fue sede de "Santa Fe en Movimiento" y avanza en infraestructura deportiva

San Agustín se convirtió en protagonista de “Santa Fe en Movimiento”, el programa impulsado por los Ministerios de Educación e Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia, centrado en la inclusión, el deporte y la promoción de valores comunitarios.
Durante la jornada, la localidad recibió a estudiantes de Matilde y San Carlos Norte, quienes compartieron actividades recreativas y juegos educativos con los alumnos locales de la Escuela N° 1303 “Gral. San Martín” y la Escuela N° 352 “Domingo Faustino Sarmiento”. El encuentro fomentó la convivencia, el aprendizaje compartido y la integración entre comunidades educativas.
El encuentro fomentó la convivencia, el aprendizaje compartido y la integración entre comunidades educativas.
Desde la comuna destacaron: “Agradecemos especialmente al equipo de ‘Santa Fe en Movimiento’ por acercarse a nuestra comunidad y generar espacios que fortalecen la participación y la integración de nuestros estudiantes”.
Con iniciativas como esta, San Agustín reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la infancia, promoviendo la formación en valores y la actividad física desde temprana edad.
La localidad avanzará en infraestructura deportiva con la construcción de su primera cancha de fútbol 5, ubicada en las instalaciones del Club Independiente. El proyecto demandará una inversión de 20 millones de pesos, financiada a través del Programa Brigadier del Gobierno provincial.
El nuevo espacio no solo permitirá mejorar las condiciones para la práctica deportiva, sino que también se proyecta como un punto de encuentro y recreación para niños, jóvenes y familias de la comunidad.
Desde la comuna destacaron que "la concreción de esta iniciativa significa seguir apostando al desarrollo local, al fortalecimiento de las instituciones y al crecimiento de la vida comunitaria a través del deporte”.
Además, expresaron su agradecimiento al Gobierno provincial y a la Diputada Provincial Jimena Senn por el acompañamiento y la gestión que hicieron posible la llegada de los fondos.
Con esta nueva infraestructura, el Club Independiente sumará un espacio moderno y funcional que permitirá ampliar las actividades deportivas, fortalecer el sentido de pertenencia y consolidar el compromiso de la localidad con el deporte y la vida saludable.
