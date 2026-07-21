El Centro de Estadísticas de la UTN Venado Tuerto brindó su informe correspondiente a junio de 2026, revelando que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la ciudad registró una variación mensual del 1,7%.
En junio, Venado Tuerto registró un 1,7% de inflación y acumula 16,9% en la primera mitad del año
Mientras que el IPC nacional se ubicó en el 1,9%, la ciudad de Venado Tuerto registró una variación del 1,7%, consolidando la tendencia a la baja y marcando una nueva desaceleración en el aumento de precios.
Este dato confirma una trayectoria de desaceleración respecto al mes anterior cuando el número fue de 2,0%. En términos agregados, Venado Tuerto acumuló durante los primeros seis meses del año una variación del 16,9%, mientras que la medición interanual alcanzó el 32,9%.
Al analizar el comportamiento de los precios por rubros en la ciudad, se destacan los siguientes incrementos:
Transporte y Comunicaciones: 2,3%.
Equipamiento y Mantenimiento del Hogar: 1,9%.
Vivienda y Servicios Básicos, Educación, y Bienes y Servicios: todos con un 1,8%.
Alimentos y bebidas y Atención Médica y Salud: 1,7%.
Indumentaria: fue el único rubro que no presentó variaciones, manteniéndose en 0,0%.
Según los datos brindados por el INDEC, la inflación del país en junio se ubicó en el 1,9%, rompiendo finalmente la barrera del 2% y manteniendo la tendencia bajista. Con este registro, la inflación nacional acumulada en el año llega al 16,8%. Como referencia comparativa, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el índice fue del 1,8% mensual.
En el análisis nacional por categorías, el organismo oficial detalló que la división con mayor aumento fue Recreación y cultura (4,2%), impulsada por los paquetes turísticos, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%). Por el contrario, las menores variaciones se dieron en Comunicación (0,9%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%).