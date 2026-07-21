Informe de la UTN local

En junio, Venado Tuerto registró un 1,7% de inflación y acumula 16,9% en la primera mitad del año

Mientras que el IPC nacional se ubicó en el 1,9%, la ciudad de Venado Tuerto registró una variación del 1,7%, consolidando la tendencia a la baja y marcando una nueva desaceleración en el aumento de precios.