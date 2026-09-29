La Municipalidad de San Lorenzo puso en marcha un ciclo de capacitaciones sobre inteligencia artificial destinado a estudiantes y docentes de escuelas secundarias de la ciudad. La primera jornada se realizó en la Escuela de Enseñanza Media Nº 549 “María Catalina Echevarría de Vidal” y estuvo dirigida a alumnos de 4º y 5º año.
IA en las aulas: estudiantes de San Lorenzo se capacitan sobre sus usos y riesgos
La propuesta surgió de un proyecto presentado en el Presupuesto Participativo Joven y comenzó en la Escuela de Enseñanza Media Nº 549. Las jornadas abordan desde la creación de prompts hasta la verificación de información, la privacidad, las fake news, los deepfakes y la autoría de contenidos.
La iniciativa surgió a partir de un proyecto presentado por estudiantes del Colegio Misericordia en el marco del Presupuesto Participativo Joven. El objetivo es brindar herramientas para comprender el funcionamiento de la inteligencia artificial y promover un uso crítico, responsable y seguro de estas tecnologías.
Del uso cotidiano a la creación de mejores prompts
Las capacitaciones están a cargo de Jaquelina Serrano, licenciada en Educación y asesora tecnopedagógica, quien propone un recorrido por distintos aspectos vinculados con la inteligencia artificial.
Durante los encuentros se trabaja sobre qué es la IA, cómo está presente en actividades de la vida cotidiana y cuáles son algunas de sus principales aplicaciones. También se abordan estrategias para formular prompts más precisos y obtener respuestas que resulten útiles de acuerdo con cada necesidad.
La propuesta busca que los estudiantes no sean solamente usuarios de estas herramientas, sino que puedan comprender sus posibilidades y limitaciones.
Información, privacidad y contenidos falsos
Otro de los ejes está relacionado con los riesgos que implica utilizar inteligencia artificial sin verificar la información obtenida. En este sentido, las jornadas plantean la necesidad de contrastar las respuestas generadas por estas herramientas y desarrollar criterios para identificar contenidos potencialmente falsos o manipulados.
También se trabajan conceptos vinculados con la ciudadanía digital, la huella que dejan las actividades en internet y la protección de los datos personales.
Las fake news, las imágenes modificadas y los deepfakes forman parte de los contenidos abordados, junto con las cuestiones relacionadas con la autoría de las producciones y la importancia de preservar el trabajo propio frente al uso de herramientas de generación automática.
Un desafío para aplicar lo aprendido
Como instancia de cierre, los participantes deben afrontar una actividad práctica que combina tres acciones: crear, verificar y reflexionar. El ejercicio busca integrar los conceptos desarrollados durante la capacitación y trasladarlos a situaciones concretas.
Durante la primera jornada también participaron el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, y el secretario de Coordinación General, Alejandro Cabral.
La propuesta continuará en otras escuelas secundarias de la ciudad con el propósito de generar espacios de formación frente a una tecnología que ya tiene una presencia creciente en los ámbitos educativo, laboral y cotidiano.