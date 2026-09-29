Educación

IA en las aulas: estudiantes de San Lorenzo se capacitan sobre sus usos y riesgos

La propuesta surgió de un proyecto presentado en el Presupuesto Participativo Joven y comenzó en la Escuela de Enseñanza Media Nº 549. Las jornadas abordan desde la creación de prompts hasta la verificación de información, la privacidad, las fake news, los deepfakes y la autoría de contenidos.