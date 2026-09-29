El sorteo se realizó en el Centro Cultural de la localidad y contempló distintos cupos establecidos según la normativa vigente. Las familias preseleccionadas deberán atravesar ahora una instancia de verificación de requisitos antes de la adjudicación definitiva.
Carlos Pellegrini: 12 familias fueron preseleccionadas para acceder a nuevas viviendas
El sorteo se realizó en el Centro Cultural de Carlos Pellegrini. El proyecto contempla 11 viviendas de dos dormitorios y una unidad adaptada para personas con movilidad reducida. La obra registra un 85% de avance físico.
Doce familias de Carlos Pellegrini fueron preseleccionadas mediante un sorteo para acceder a nuevas viviendas que se encuentran en construcción en la localidad.
La actividad se llevó a cabo en el Centro Cultural de Carlos Pellegrini, con la participación de equipos técnicos de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU).
El proyecto habitacional contempla 12 unidades de dos dormitorios, de las cuales 11 corresponden al prototipo compacto y una está adaptada para personas con movilidad reducida.
La obra presenta actualmente un 85% de avance físico y durante las últimas semanas se intensificaron los trabajos vinculados con la colocación de aberturas, pintura interior y exterior, cielorrasos y veredas.
Cómo se distribuyeron los cupos
El sorteo contempló diferentes categorías de demanda, de acuerdo con los criterios establecidos para el programa habitacional.
En total se asignaron: 8 cupos para demanda general. 1 cupo para demanda general con antigüedad. 1 cupo para integrantes de las fuerzas de seguridad con más de 15 años de antigüedad.
1 cupo para efectivos de las fuerzas de seguridad con más de 5 años de antigüedad. 1 cupo para personas con discapacidad motriz.
Las personas seleccionadas en esta instancia tendrán que atravesar ahora un proceso de verificación técnica e institucional a cargo de la DPVyU, destinado a comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa.
Por tratarse de una preselección, el resultado del sorteo no implica todavía la adjudicación definitiva de las unidades habitacionales.
Viviendas de dos dormitorios e infraestructura
El complejo está ubicado en la manzana delimitada por las calles Sarmiento, Moreno, zona rural y calle pública.
El proyecto incluye 11 viviendas correspondientes al prototipo compacto y una unidad especialmente adaptada para personas con movilidad reducida. Todas las unidades cuentan con dos dormitorios.
Además de las viviendas, la obra contempla infraestructura básica para el nuevo sector habitacional.
Entre los trabajos previstos se encuentran la ejecución de la red eléctrica de baja tensión, alumbrado público con tecnología LED, red de desagües cloacales, cordón cuneta, badenes, estabilizado granular, veredas peatonales, rampas de accesibilidad y arbolado urbano.
La inversión destinada al conjunto de obras supera los 950 millones de pesos.
65 viviendas sorteadas en el departamento San Martín
Con las 12 unidades sorteadas en Carlos Pellegrini, asciende a 65 la cantidad de viviendas sorteadas en distintas localidades del departamento San Martín durante los últimos meses.
Entre las localidades mencionadas se encuentran San Jorge, El Trébol, Sastre y Carlos Pellegrini, donde se desarrollan distintos proyectos habitacionales.