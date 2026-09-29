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Más de 340 alumnos participaron de una jornada de vacunación y prevención en San Jorge

La actividad se desarrolló en la Escuela N° 6362 San José de Calasanz e incluyó el control de los carnets de vacunación, propuestas educativas y una obra de teatro. De los más de 340 estudiantes relevados, solo dos necesitaron completar dosis.