La jornada se realizó en la Escuela N° 6362 San José de Calasanz e incluyó el control de los carnets, actividades educativas y propuestas lúdicas vinculadas con la prevención y la importancia de mantener completo el calendario de vacunación.
Más de 340 alumnos participaron de una jornada de vacunación y prevención en San Jorge
La actividad se desarrolló en la Escuela N° 6362 San José de Calasanz e incluyó el control de los carnets de vacunación, propuestas educativas y una obra de teatro. De los más de 340 estudiantes relevados, solo dos necesitaron completar dosis.
La campaña Vax Team desarrolló este lunes una jornada de vacunación y concientización en la Escuela N° 6362 San José de Calasanz de San Jorge, donde fueron revisados los esquemas de vacunación de más de 340 alumnos de la institución.
La propuesta combinó el seguimiento de los carnets de vacunación con actividades destinadas a acercar a los estudiantes, de una manera lúdica, información sobre la prevención de enfermedades y la importancia de mantener actualizadas las vacunas correspondientes a cada edad.
El relevamiento permitió comprobar que la gran mayoría de los estudiantes contaba con sus esquemas completos. Solo dos alumnos necesitaron completar dosis, a partir de la revisión realizada durante la jornada.
Control de carnets y prevención
La actividad comienza con la entrega del álbum de Vax Team y continúa con la revisión de los carnets de vacunación. El objetivo es identificar posibles dosis pendientes y facilitar que las familias puedan completar los esquemas cuando sea necesario.
Una vez realizado el control, los chicos reciben las figuritas correspondientes a la campaña y pueden avanzar con el álbum, que funciona además como recurso para trabajar contenidos relacionados con la prevención y el cuidado de la salud.
Desde el SAMCo de San Jorge destacaron la importancia de este tipo de controles, ya que permiten conocer el estado de los esquemas de vacunación y orientar a las familias ante la necesidad de completar alguna dosis.
El trabajo sanitario se realizó previamente con la comunidad educativa, incluyendo la revisión de los carnets de los estudiantes de 1° a 7° grado, en ambos turnos, para contar con información actualizada al momento de la jornada.
Una propuesta que también llega al aula
La jornada incluyó además dos funciones de una obra teatral desarrollada a partir de la narrativa de Vax Team. Las presentaciones se realizaron a las 11 y a las 13 y estuvieron destinadas al público infantil.
A través de personajes y distintas situaciones, la propuesta aborda contenidos relacionados con las vacunas, la prevención y el cuidado frente a virus y bacterias. Los temas planteados durante la obra pueden luego ser retomados por docentes y estudiantes como parte de las actividades escolares.
Desde la institución educativa señalaron que el álbum también fue incorporado como recurso pedagógico para trabajar en las aulas la importancia de contar con el calendario de vacunación completo.
La propuesta permitió así vincular las actividades de educación para la salud con contenidos trabajados previamente por los docentes y con la participación de las familias.
Vax Team continúa su recorrido por las escuelas
La actividad realizada en San Jorge forma parte del recorrido de Vax Team por instituciones educativas de distintos puntos de la provincia de Santa Fe.
La iniciativa ya tuvo intervenciones en escuelas de Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Avellaneda, Rafaela, Tostado, Elortondo, Romang, Esperanza, Serodino, Ceres, Helvecia, San Javier, Rufino, Villa Minetti, Acebal, Maggiolo y Reconquista.
Las jornadas continuarán durante el ciclo lectivo en instituciones de nivel inicial y primario, con propuestas que combinan revisión de esquemas de vacunación, información, actividades educativas y recursos lúdicos para promover la prevención y el cuidado de la salud.