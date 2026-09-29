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"Retratos de un sueño": el arte que quedó en las calles de Rafaela tras los Juegos Suramericanos

Una serie de ocho intervenciones artísticas realizadas por el Programa Artentapiales conforma un corredor visual entre el microestadio Invencible Rafaela y el nuevo Velódromo, con obras distribuidas en distintos barrios de la ciudad.