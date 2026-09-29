El paso de los XIII Juegos Suramericanos por Rafaela no solo dejó instalaciones deportivas y recuerdos vinculados a la competencia. También sumó una intervención artística que busca permanecer en el paisaje urbano: ocho murales realizados por el Programa Artentapiales, dependiente del Liceo Municipal Miguel Flores, que conforman un recorrido visual por distintos sectores de la ciudad.
"Retratos de un sueño": el arte que quedó en las calles de Rafaela tras los Juegos Suramericanos
Una serie de ocho intervenciones artísticas realizadas por el Programa Artentapiales conforma un corredor visual entre el microestadio Invencible Rafaela y el nuevo Velódromo, con obras distribuidas en distintos barrios de la ciudad.
La serie, denominada “Retratos de un sueño”, fue concebida en el marco de los Juegos con la intención de que la presencia del acontecimiento deportivo trascendiera las fechas de competencia y quedara incorporada al patrimonio gráfico local.
Las obras se caracterizan por el protagonismo de rostros y miradas representados en primer plano, mientras que los símbolos y referencias vinculados con las distintas disciplinas deportivas aparecen integrados de manera secundaria dentro de la composición.
Rostros y escenas que toman las calles
La propuesta pone el foco en las personas y en la relación entre el arte y el espacio público. Los murales fueron ubicados en diferentes puntos de Rafaela, generando un corredor que atraviesa los barrios Amancay, Antártida Argentina, Los Nogales, Jardín, Malvinas Argentinas e Independencia.
Las intervenciones buscan integrarse a la vida cotidiana de esos sectores y permanecer una vez finalizado el acontecimiento deportivo. De esta manera, los muros intervenidos funcionan como parte del paisaje urbano y como registro visual de un momento particular de la ciudad.
Ocho murales en distintos barrios
Las obras pueden encontrarse en Av. Podio y Pringles; Av. Podio y J. P. López; M. Brasca 650, en el barrio Jardín; Av. Podio y Falucho; Av. Podio 33; Av. Podio 21; Av. Podio y Bv. Roca; y Balcarce e Iturraspe.
La distribución de las intervenciones permite vincular distintos espacios relacionados con los Juegos Suramericanos y, al mismo tiempo, acercar la propuesta artística a diferentes sectores de Rafaela.
Una intervención que busca permanecer
El proyecto fue desarrollado por Luis Acosta, Lucía Borgna, Elena Ferreyra y Noelia Villegas, bajo la coordinación general de Patricia Heinzmann, como parte del Programa Artentapiales.
Más allá de su relación con los Juegos Suramericanos, la serie incorpora nuevas imágenes al espacio público y deja una referencia permanente del acontecimiento en distintos barrios.