Educación

El nuevo edificio del Jardín "Ilusiones" de Pavón entra en la etapa de obra

La construcción se realiza en Barrio Centro, en un terreno lindero a la Escuela Primaria Nº 6076. El proyecto contempla 102 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en tres aulas con sanitarios adaptados y espacios semicubiertos. La inversión supera los $77 millones.