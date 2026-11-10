La construcción del edificio propio del Jardín Comunal "Ilusiones" de Pavón, en el departamento Constitución, alcanzó el 50% de avance. El proyecto se desarrolla en Barrio Centro, sobre un terreno ubicado junto a la Escuela Primaria Nº 6076 "Unidad Nacional", y permitirá que la institución cuente con instalaciones propias para el desarrollo de sus actividades educativas.
El nuevo edificio del Jardín "Ilusiones" de Pavón entra en la etapa de obra
La construcción se realiza en Barrio Centro, en un terreno lindero a la Escuela Primaria Nº 6076. El proyecto contempla 102 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en tres aulas con sanitarios adaptados y espacios semicubiertos. La inversión supera los $77 millones.
La obra contempla una superficie de 102 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en tres aulas amplias, cada una equipada con sanitarios adaptados. Además, el diseño incluye un sector semicubierto destinado a actividades al aire libre.
Actualmente, los trabajos se concentran en la colocación de pisos, aberturas y diferentes terminaciones interiores, luego de completarse buena parte de la estructura edilicia.
Tres aulas y espacios adaptados para las infancias
El nuevo edificio fue proyectado para ofrecer mejores condiciones de funcionamiento y comodidad a los niños y al personal de la institución. Entre sus características se destacan la iluminación natural, la ventilación cruzada y la incorporación de espacios adecuados para las distintas actividades educativas.
Uno de los principales cambios será que el Jardín Ilusiones dejará de funcionar en un inmueble alquilado para desarrollar sus actividades en una sede propia. El proyecto representa un avance en la infraestructura educativa de la localidad y permitirá contar con ambientes diseñados específicamente para la primera infancia.
La iniciativa es resultado de un proyecto que la comunidad de Pavón sostiene desde hace aproximadamente quince años.
Una inversión superior a los $77 millones
La construcción cuenta con financiamiento de la Provincia de Santa Fe y demanda una inversión superior a los 77 millones de pesos.
Con un avance que supera el 50%, los trabajos ingresaron en una etapa en la que comienzan a tomar forma los espacios interiores y las terminaciones del edificio.
Una vez finalizada, la nueva sede permitirá mejorar las condiciones de funcionamiento del Jardín Comunal Ilusiones y ampliar la infraestructura destinada a la educación inicial en Pavón.