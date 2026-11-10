La reconstrucción integral de la Ruta Provincial 21, en el tramo comprendido entre la Autopista Rosario-Buenos Aires y la avenida San Martín de Villa Gobernador Gálvez, registra un avance general del 55%. Los trabajos abarcan 7,2 kilómetros de uno de los principales corredores de acceso a las terminales portuarias del sur del Gran Rosario y a la planta de Cargill.
Avanza la renovación de la Ruta 21, uno de los principales accesos al circuito portuario
Los trabajos se desarrollan sobre 7,2 kilómetros, entre la Autopista Rosario-Buenos Aires y la avenida San Martín de Villa Gobernador Gálvez. Ya se completó la intervención de una de las manos y avanzan las tareas de repavimentación de la otra. La inversión supera los $8.600 millones.
La intervención apunta a recuperar la calzada, mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en un sector con importante movimiento de transporte pesado, vinculado al traslado de la producción hacia los puertos.
Según informó la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), ya se completó la reconstrucción de los 7.200 metros de la mano ascendente, mientras que en la descendente las tareas alcanzaron los 5.000 metros, equivalentes al 70% de esa calzada.
Del hormigón deteriorado a una nueva carpeta asfáltica
La obra contempla el reemplazo de la antigua estructura de hormigón, que presentaba un importante deterioro, por un nuevo paquete estructural con pavimento flexible. Los trabajos se ejecutan por etapas y sin interrumpir completamente la circulación, mediante un sistema de avance a media calzada.
En cuanto al estado de ejecución de las distintas tareas, la demolición del pavimento existente registra un avance del 85%, mientras que el saneamiento de la subrasante con cal y la construcción de la subbase de suelo cemento alcanzaron el 80%.
Por su parte, la base estabilizada granular llegó al 75% y la colocación de la carpeta de rodamiento de concreto asfáltico, una de las últimas etapas, comenzó recientemente y presenta un avance del 15%.
El nuevo diseño busca mejorar las condiciones de mantenimiento y reparación de la calzada, especialmente en un corredor sometido al tránsito frecuente de camiones y vehículos de gran porte.
Una inversión superior a los $8.600 millones
La reconstrucción de la Ruta 21 cuenta con una inversión provincial superior a los 8.600 millones de pesos. La ejecución está a cargo de la unión transitoria de empresas integrada por Rovial SA y Basaa SA.
La intervención forma parte de un conjunto de obras viales previstas para mejorar la circulación en el circuito portuario del Gran Rosario. Entre ellas se encuentran el tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe, la reconstrucción del Camino de la Cremería y la recuperación de la Ruta A012.
También se desarrolla el proyecto del Desvío Giardino, en Timbúes. Su primera etapa presenta un avance del 95% e incluye trabajos en el puente sobre el río Carcarañá, movimiento de suelo y reubicación de líneas eléctricas. La segunda etapa contempla 11 kilómetros de repavimentación en los accesos a la localidad y la construcción de dos rotondas.
Estas intervenciones buscan mejorar la conectividad entre las rutas provinciales, las autopistas y las terminales portuarias, además de facilitar el desplazamiento del transporte de cargas hacia los principales puntos de salida de la producción agroindustrial.