En el Gran Rosario

Avanza la renovación de la Ruta 21, uno de los principales accesos al circuito portuario

Los trabajos se desarrollan sobre 7,2 kilómetros, entre la Autopista Rosario-Buenos Aires y la avenida San Martín de Villa Gobernador Gálvez. Ya se completó la intervención de una de las manos y avanzan las tareas de repavimentación de la otra. La inversión supera los $8.600 millones.