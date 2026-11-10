La ampliación del Centro de Salud de Theobald, en el departamento Constitución, registra un avance superior al 30% en su primera etapa. La obra contempla la incorporación de nuevos espacios para mejorar las condiciones de atención y brindar mayor comodidad tanto a los pacientes como al personal sanitario.
Theobald: la ampliación del Centro de Salud alcanza el 30% de ejecución de obra
Los trabajos corresponden a la primera etapa del proyecto e incluyen la construcción de un salón de usos múltiples para el personal médico, además de mejoras en los espacios de atención. La inversión provincial supera los $59 millones.
Uno de los principales avances corresponde al nuevo salón de usos múltiples (SUM), que ya cuenta con las paredes levantadas y el techo colocado. Este espacio estará destinado a reuniones de equipo, capacitaciones y otras actividades vinculadas al funcionamiento del establecimiento.
El proyecto también incluye la remodelación de la sala de atención y la incorporación de sectores complementarios para el trabajo cotidiano de los profesionales.
Mejoras en las condiciones de trabajo
Según se informó desde el Ministerio de Obras Públicas, la intervención busca dar respuesta a las limitaciones de espacio que presenta actualmente el centro sanitario, que brinda cobertura a una población de más de 500 habitantes.
Con la ampliación, los profesionales contarán con una cocina, un sector de guardado y un ámbito específico para realizar reuniones y capacitaciones. A su vez, la remodelación de la sala de atención permitirá optimizar la organización de los servicios y mejorar las condiciones en las que se reciben a los pacientes.
Los trabajos apuntan a dotar al establecimiento de una infraestructura más funcional, adaptada a las necesidades de atención de la comunidad.
Una inversión superior a los $59 millones
La primera etapa de la ampliación cuenta con una inversión provincial que supera los 59 millones de pesos. La ejecución está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y actualmente presenta un avance superior al 30%.
Una vez finalizada esta instancia, el Centro de Salud de Theobald dispondrá de instalaciones renovadas y nuevos ambientes para desarrollar las tareas asistenciales y administrativas.
La intervención permitirá ampliar la capacidad operativa del establecimiento y mejorar las condiciones de funcionamiento de uno de los principales espacios de atención sanitaria de la localidad.