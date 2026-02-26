Esperanza avanza con la compactación de vehículos retenidos en depósitos municipales

El gobierno local avanza en el procedimiento administrativo para la compactación de vehículos retenidos que, tras cumplirse los plazos establecidos por la normativa vigente, se encuentran en condiciones legales de ser sometidos a disposición final.
El municipio inició el proceso de licitación para compactar 80 motos y 7 autos que permanecen en depósitos oficiales sin ser retirados. Las autoridades convocan a los propietarios a regularizar su situación antes de que se concrete la disposición final.
El gobierno local avanza en el procedimiento administrativo para la compactación de vehículos retenidos que, tras cumplirse los plazos establecidos por la normativa vigente, se encuentran en condiciones legales de ser sometidos a disposición final.
El secretario de Control y Seguridad, César Gioria, precisó que actualmente son 80 motocicletas y 7 automóviles los que integran el listado para esta etapa del proceso.
La medida apunta a resolver una problemática acumulada en los depósitos municipales, donde numerosos rodados permanecen desde hace tiempo sin que sus titulares hayan regularizado la situación.
Desde el Ejecutivo municipal hicieron un llamado directo a los vecinos que tengan vehículos retenidos para que se acerquen a normalizar su situación y gestionar el retiro correspondiente.
Según explicó Gioria, la intención es brindar todas las instancias posibles para que los propietarios puedan cumplimentar los requisitos administrativos y evitar la compactación. De esta manera, el municipio busca garantizar transparencia y otorgar oportunidades antes de concretar la disposición definitiva.
El material resultante del proceso será comercializado como chatarra. Los fondos obtenidos se destinarán a distintas áreas municipales y a acciones que redunden en beneficio de la comunidad.
Desde la Municipalidad destacaron que este tipo de políticas genera múltiples efectos positivos: libera espacio en los depósitos oficiales, mejora las condiciones de seguridad y salubridad, reduce potenciales focos de contaminación y contribuye al ordenamiento general de la ciudad.
Con esta iniciativa, la Municipalidad de Esperanza reafirma su compromiso con una gestión eficiente de los recursos públicos, promoviendo medidas que impactan tanto en la organización administrativa como en la calidad ambiental y urbana de la ciudad.