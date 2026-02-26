Departamento Las Colonias

Esperanza avanza con la compactación de vehículos retenidos en depósitos municipales

El municipio inició el proceso de licitación para compactar 80 motos y 7 autos que permanecen en depósitos oficiales sin ser retirados. Las autoridades convocan a los propietarios a regularizar su situación antes de que se concrete la disposición final.