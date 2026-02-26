San Javier: vandalizaron el Centro de Salud del barrio San Antonio
Autoridades sanitarias remarcaron que cada camilla, instrumento e insumo cumple una función esencial para la atención médica, por lo que un ataque a un centro de salud impacta en el acceso al sistema sanitario de toda la población.
El Hospital Rawson de San Javier expresó su profunda preocupación tras el hecho de vandalismo ocurrido en la madrugada de este miércoles en el Centro de Salud del barrio San Antonio, donde delincuentes robaron equipamiento e insumos y provocaron destrozos en las instalaciones.
El episodio no solo representa pérdidas materiales, sino que también afecta directamente a un espacio clave para la comunidad.
En el lugar se brinda atención, acompañamiento y contención a niños, personas mayores y familias del barrio.
Impactos
Asimismo, advirtieron que no se trata de un hecho aislado. En las últimas semanas otros centros de salud también registraron intentos de robo y daños en sus instalaciones, lo que genera preocupación en el sistema público.
Una situación que se repite
En ese sentido, destacaron que estos espacios cumplen un rol fundamental en la prevención, vacunación, controles médicos, seguimiento de embarazos y tratamiento de enfermedades crónicas, además del acompañamiento social a vecinos y vecinas.
Finalmente, desde el hospital realizaron un llamado a la comunidad para cuidar y proteger los efectores de salud, denunciar cualquier situación sospechosa y reforzar el compromiso colectivo con los bienes públicos.
“Defender nuestros centros de salud es defender el derecho a la salud”, señalaron, al tiempo que reafirmaron su compromiso de continuar trabajando para garantizar la atención a la comunidad.