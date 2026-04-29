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Pallarols dejó su huella en Franck con un cincelado colectivo de alto valor simbólico

El reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols visitó Franck en el marco de su gira nacional con el cáliz destinado al Papa León XIV, convocando a vecinos a participar de una experiencia artística y comunitaria única.

Franck declaró a Pallarols Huésped de Honor.Franck declaró a Pallarols Huésped de Honor.
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La localidad de Franck fue escenario de una jornada cargada de significado cultural y espiritual con la visita del prestigioso orfebre Juan Carlos Pallarols, quien llegó con el cáliz que será entregado al Papa León XIV.

La actividad tuvo lugar en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, donde vecinos y visitantes participaron del tradicional cincelado abierto, una práctica que permite a cada persona dejar su impronta en una obra de trascendencia internacional.

Pallarol en FranckLa visita también incluyó una instancia educativa en la Escuela Secundaria por Estanislao Julianes, difusor de la obra de Pallarols.

El cáliz, que recorre distintas localidades del país, se construye a partir del aporte simbólico de miles de ciudadanos, convirtiéndose en una pieza única que sintetiza la identidad y el espíritu colectivo de la comunidad argentina.

Pallarols, heredero de una histórica familia de plateros, es reconocido por impulsar este tipo de iniciativas participativas, en las que el arte trasciende lo individual para transformarse en una expresión compartida.

Reconocimiento como Huésped de Honor

En el marco de su visita, la Comuna de Franck declaró a Pallarols Huésped de Honor, distinción otorgada por el presidente comunal Damián Franzen junto a la comisión comunal, en reconocimiento a su trayectoria y su aporte a la cultura nacional.

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El mandatario destacó la relevancia de su presencia en la localidad, subrayando su rol como referente de la orfebrería argentina y autor de piezas emblemáticas como los bastones de mando presidenciales, también realizados bajo el concepto de participación colectiva.

Pallarol en FranckPallarols, heredero de una histórica familia de plateros

Asimismo, la ordenanza remarcó el valor de su obra como promotora del encuentro, el compromiso social y la construcción de lazos a través del arte.

Arte, educación y mensaje de paz

La visita también incluyó una instancia educativa en el ámbito escolar, con una charla brindada en la Escuela Secundaria por Estanislao Julianes, difusor de la obra de Pallarols.

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La propuesta, titulada “Dos Rosas por la Paz”, permitió acercar a los estudiantes la historia, el legado y el profundo significado de las creaciones del artista, reforzando valores como la paz, la participación y la identidad cultural.

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