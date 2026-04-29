En el marco de una agenda orientada a la preservación del patrimonio histórico, el presidente comunal de Ramona mantuvo un encuentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la arquitecta Sonia De Bari, bisnieta de Ernesto Tornquist, con el objetivo de gestionar el acceso a material documental de alto valor histórico para la localidad.
Ramona: avanza la recuperación de documentos históricos del fundador Ernesto Tornquist
En un paso significativo para la reconstrucción de su historia, autoridades de Ramona avanzan en gestiones para acceder a documentación original vinculada a Ernesto Tornquist, cuyo resguardo permitiría enriquecer el patrimonio cultural y fortalecer la identidad de la comunidad.
La reunión estuvo atravesada por un fuerte componente emotivo y patrimonial, dado que la familia descendiente conserva cuidadosamente una serie de piezas originales que permiten reconstruir aspectos fundamentales del origen y desarrollo de la colonia.
Un archivo clave para reconstruir la historia
Entre los documentos resguardados se encuentran ejemplares de documentos de identidad, pasaportes, escritos personales y diversos objetos que aportan información relevante sobre la vida y la obra de Tornquist, figura central en el proceso fundacional de Ramona.
Cabe recordar que el empresario fue titular de las tierras donde se asentaron los primeros pobladores y quien impulsó el reconocimiento oficial del distrito, convirtiéndose en un actor determinante en la configuración institucional de la localidad.
Este acervo documental no solo posee valor histórico, sino que además ha permitido esclarecer debates de larga data, como el origen del nombre del pueblo, una cuestión que durante décadas generó distintas interpretaciones y que pudo resolverse a partir de registros familiares, como el acta de nacimiento de una de las hijas de Tornquist.
Hacia la preservación y digitalización del material
En línea con la voluntad expresada por su familia, Sonia De Bari manifestó su intención de avanzar en la cesión del material, contemplando previamente su restauración y digitalización, así como el asesoramiento técnico necesario para garantizar su adecuada conservación.
Este proceso se ajusta a los criterios y normas que rigen el tratamiento de documentos históricos, lo que permitirá no solo resguardar su integridad, sino también facilitar su acceso a investigadores, instituciones y a la comunidad en general.
Un aporte al patrimonio cultural de la localidad
Desde la comuna destacaron la importancia estratégica de esta gestión, ya que permitirá incorporar documentación original al acervo del Complejo Museológico local, fortaleciendo así las políticas de preservación de la memoria colectiva.
En este sentido, el presidente comunal asumió el compromiso de impulsar los mecanismos institucionales necesarios para asegurar la correcta conservación del material, dando inicio a un proceso que, una vez concretado, posibilitará contar con testimonios fehacientes sobre los orígenes de Ramona.
La iniciativa representa un paso clave en la consolidación de la identidad local, al tiempo que pone en valor el vínculo entre pasado y presente como base para proyectar el futuro de la comunidad.