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Ramona: avanza la recuperación de documentos históricos del fundador Ernesto Tornquist

En un paso significativo para la reconstrucción de su historia, autoridades de Ramona avanzan en gestiones para acceder a documentación original vinculada a Ernesto Tornquist, cuyo resguardo permitiría enriquecer el patrimonio cultural y fortalecer la identidad de la comunidad.