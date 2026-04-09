Desde hace 13 años, el Taller de la Memoria se ha convertido en una de las iniciativas más sostenidas y valoradas de San Carlos Sud, orientada a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a través de la estimulación cognitiva y la integración social.
San Carlos Sud: desde hace 13 años, el Taller de la Memoria se consolida como un espacio de encuentro y contención
Con más de una década de trayectoria, el espacio coordinado por la terapeuta ocupacional Cecilia Maletti se consolida como una propuesta clave para estimular funciones cognitivas y promover el encuentro social en la comunidad.
La propuesta se desarrolla semanalmente los días lunes, de 14:00 a 15:00, en el Espacio de Capacitación y Formación Comunal, donde un grupo de participantes se reúne para trabajar distintas habilidades vinculadas a la memoria, la atención y otras funciones cognitivas fundamentales.
El taller está a cargo de la terapeuta ocupacional Cecilia Maletti, quien diseña y coordina una variedad de actividades adaptadas a las necesidades del grupo. Los ejercicios incluyen dinámicas de estimulación mental, juegos, prácticas de asociación y otras estrategias orientadas a mantener activas las capacidades cognitivas en esta etapa de la vida.
Sin embargo, más allá del aspecto pedagógico, el Taller de la Memoria se ha consolidado como un espacio de encuentro y contención. Allí, los participantes no solo ejercitan la mente, sino que también encuentran un ámbito propicio para compartir experiencias, dialogar y fortalecer vínculos sociales, aspectos clave para el bienestar integral.
Impulso
Desde la comuna destacaron la importancia de este tipo de propuestas, que promueven el envejecimiento activo y la participación comunitaria. En ese sentido, remarcaron que el sostenimiento en el tiempo del taller refleja tanto el compromiso institucional como la respuesta positiva de los vecinos.
Actualmente, las inscripciones permanecen abiertas y pueden realizarse en la sede comunal, en los días y horarios habituales de atención al público.
De esta manera, San Carlos Sud reafirma su apuesta por políticas inclusivas y de cercanía, generando espacios que no solo apuntan al cuidado de la salud cognitiva, sino también al fortalecimiento del entramado social y emocional de sus adultos mayores.
Nueva entrega de “Mi Huerta en Casa”
Con el objetivo de fortalecer la producción domiciliaria de alimentos y promover hábitos saludables, la Comuna de San Carlos Sud anunció el lanzamiento de una nueva etapa del programa “Mi Huerta en Casa”. En esta oportunidad, se realiza la entrega de los kits de semillas correspondientes a la temporada otoño-invierno.
La iniciativa se destaca por ser financiada íntegramente con fondos propios de la administración comunal, lo que permite dar continuidad a una política pública que combina la educación alimentaria con el apoyo directo a la economía familiar de los vecinos.
El kit que se entrega a los beneficiarios consta de ocho variedades de semillas seleccionadas específicamente para el clima y la época del año. A través de este programa, la gestión local busca incentivar las prácticas de autoabastecimiento, permitiendo que cada familia pueda producir sus propias verduras de manera agroecológica y segura.
Desde la Comuna resaltaron que “Mi Huerta en Casa” no solo tiene un impacto económico, sino que funciona como una herramienta pedagógica para revalorizar el contacto con la tierra y el conocimiento sobre el origen de lo que consumimos diariamente.
Requisitos y modalidad de entrega
La distribución de las semillas es totalmente gratuita, aunque está destinada únicamente a los habitantes de San Carlos Sud. Para poder retirar el kit, los interesados deberán presentarse con su DNI para acreditar el domicilio en la localidad.
La entrega se centraliza en el Vivero Comunal, un espacio de referencia para la producción botánica local, ubicado en calle Carlos Beck Bernard 883 (frente a la Plaza “27 de Septiembre”).