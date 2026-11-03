Cinco familias de Las Tunas fueron preseleccionadas para continuar el proceso de adjudicación de viviendas, tras un sorteo realizado el viernes en las instalaciones del salón comunal de la localidad.
Las Tunas: cinco familias fueron preseleccionadas para acceder a una vivienda
El sorteo se realizó el viernes en el salón comunal y contempló cinco cupos: cuatro destinados a la demanda general y uno para personas con discapacidad. Los resultados tendrán carácter de preselección y deberán ser ratificados luego de una evaluación técnica de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.
La actividad contó con la participación de familias inscriptas, autoridades locales y representantes del área provincial de Hábitat y Vivienda. El procedimiento permitió establecer el orden de preselección para los cinco cupos disponibles, en el marco del programa habitacional destinado a la comunidad.
Desde la organización aclararon que el sorteo constituye una instancia inicial y que las personas seleccionadas deberán atravesar una etapa posterior de verificación para determinar si cumplen con los requisitos establecidos.
Cómo continúa el proceso de selección
El director provincial de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina, explicó que la nómina surgida del sorteo será evaluada por los equipos técnicos de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU).
Esta instancia contempla la constatación de la documentación y el cumplimiento de las condiciones normativas exigidas para acceder a las unidades habitacionales. Una vez finalizada esa revisión, se podrá avanzar con la confirmación de los adjudicatarios.
De esta manera, la preselección no implica una adjudicación definitiva, sino el inicio de un proceso administrativo y técnico destinado a validar cada postulación.
Cinco cupos y distribución de las viviendas
El sorteo contempló un total de cinco cupos para Las Tunas. De ese número, cuatro fueron destinados a la demanda general y uno reservado para personas con discapacidad.
El procedimiento contó con la intervención notarial y social de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, con el objetivo de garantizar la transparencia en la asignación de los lugares disponibles.
La demanda habitacional en la localidad
El presidente comunal de Las Tunas, Fernando Merke, destacó la importancia de esta instancia para las familias de la localidad y señaló que la necesidad de viviendas supera los cinco cupos disponibles.
En ese sentido, manifestó la intención de continuar gestionando nuevas soluciones habitacionales para ampliar las posibilidades de acceso a la casa propia para otros vecinos.
La actividad contó también con la presencia de la diputada provincial Jimena Senn y del director provincial de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina, junto a representantes de la comunidad.