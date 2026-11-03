Departamento Las Colonias

Las Tunas: cinco familias fueron preseleccionadas para acceder a una vivienda

El sorteo se realizó el viernes en el salón comunal y contempló cinco cupos: cuatro destinados a la demanda general y uno para personas con discapacidad. Los resultados tendrán carácter de preselección y deberán ser ratificados luego de una evaluación técnica de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.